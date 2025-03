56% de posts opinativos são a favor de decisão que torna Bolsonaro réu, diz Nexus

Um levantamento da Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados, feito a partir de publicações nas redes sociais, mostra que 56% dos posts que manifestaram opinião sobre o julgamento do STF (Supremo Tribunal Federal) que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 denunciados réus por tentativa de golpe em 2022 foram favoráveis a decisão. 44% foram contrários.

No X, antigo Twitter, do total de posts analisados, 53% comemoraram a decisão do STF e 42% criticaram o resultado do julgamento. Na rede de Elon Musk, apenas 5% do conteúdo sobre o tema foi feito em tom neutro. Levando-se em conta apenas os posts opinativos, o placar seria 56% a favor e 44% contrários à decisão.

No Facebook, os conteúdos neutros foram maioria: 69%. Em seguida, 17% das postagens foram favoráveis ao indiciamento e 14%, contrárias — levando-se em conta apenas os posts opinativos, o placar ficou 55% a favor da decisão e 45% contrários.

Já no Instagram, os conteúdos neutros representaram 67%. Analisando os opinativos, 20% foram a favor e 12% contra, o que na proporção dos opinativos resulta em um placar mais elástico a favor da decisão: 63% a 37%.

As postagens neutras, que somam 64% do total de conteúdos, obtiveram apenas 23% das interações. Os posts favoráveis, mesmo em maior número, acumularam apenas 26% do engajamento. Mesmo em minoria, os conteúdos críticos à decisão do STF registraram 51% das interações nas três redes analisadas.

Para a realização da pesquisa, foram coletados 18.823 posts no X, Facebook e Instagram. Foi analisada qualitativamente uma amostra de 551 publicações, que, juntas, representam 90% das interações geradas por esses

conteúdos em cada rede.