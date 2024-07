550 mil russos morreram ou foram feridos na guerra, diz Ucrânia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/07/2024 - 11:01 Para compartilhar:

ROMA, 7 JUL (ANSA) – As Forças Armadas da Ucrânia informaram neste domingo (7) que mais de 550 mil soldados russos morreram ou ficaram feridos desde o início da invasão.

O Exército de Kiev ainda revelou que o número total registrado subiu mais 1.150 nas últimas 24 horas em virtude dos combates ocorridos em território ucraniano.

Os militares do país já conseguiram destruir pouco mais de oito mil tanques russos, 360 aviões de guerra, 326 helicópteros, 11,8 mil drones, 28 navios e quase 15 mil sistemas de artilharia.

A região ucraniana de Kursk foi alvo de ataques efetuados por dois mísseis balísticos e 13 drones kamikazes. As defesas de Kiev, no entanto, conseguiram abater todas as aeronaves não tripuladas.

Um dia antes de a Ucrânia revelar esses números, o Ministério da Defesa da Rússia informou que suas forças militares capturaram uma aldeia na região oriental de Donetsk. (ANSA).