52 municípios terão segundo turno no Brasil; saiba quais são e seus candidatos

O primeiro turno das eleições municipais de 2024 foi realizado neste domingo, 6, e, após apuração total das urnas, foi definido que haverá segundo turno em 52 cidades para a escolha do cargo de prefeito. O novo pleito ocorrerá no dia 27 de outubro apenas em municípios com mais de 200 mil eleitores.

Entre as 52 cidades com segundo turno, 15 são capitais. A quantidade de municípios que terá nova votação é a menor desde 2008.

Confira capitais que terão segundo turno:

Aracaju (SE): Emília Corrêa (PL) X Luiz Roberto (PDT)

Emília Corrêa (PL) X Luiz Roberto (PDT) Belém (PA): Igor Normando (MDB) X Delegado Eder Mauro (PL)

Igor Normando (MDB) X Delegado Eder Mauro (PL) Belo Horizonte (MG): Bruno Engler (PL) X Fuad Noman (PSD)

Bruno Engler (PL) X Fuad Noman (PSD) Campo Grande (MS): Adriane Lopes (PP) X Rose Modesto (União Brasil)

Adriane Lopes (PP) X Rose Modesto (União Brasil) Cuiabá (MT): Abílio Brunini (PL) X Lúdio Cabral (PT)

Abílio Brunini (PL) X Lúdio Cabral (PT) Curitiba (PR): Eduardo Pimentel (PSD) X Cristina Graeml (PMB)

Eduardo Pimentel (PSD) X Cristina Graeml (PMB) Fortaleza (CE): André Fernandes (PL) X Evandro Leitão (PT)

André Fernandes (PL) X Evandro Leitão (PT) Goiânia (GO): Fred Rodrigues (PL) X Sandro Mabel (União Brasil)

Fred Rodrigues (PL) X Sandro Mabel (União Brasil) João Pessoa (PB): Cícero Lucena (Progressistas) X Marcelo Queiroga (PL)

Cícero Lucena (Progressistas) X Marcelo Queiroga (PL) Manaus (AM): David Almeida (Avante) X Capitão Alberto Neto (PL)

David Almeida (Avante) X Capitão Alberto Neto (PL) Natal (RN): Paulinho Freire (União Brasil) X Natália Bonavides (PT)

Paulinho Freire (União Brasil) X Natália Bonavides (PT) Palmas (TO): Janad Valcari (PL) X Eduardo Siqueira Campos (PODE)

Janad Valcari (PL) X Eduardo Siqueira Campos (PODE) Porto Alegre (RS): Sebastião Melo (MDB) X Maria do Rosário (PT)

Sebastião Melo (MDB) X Maria do Rosário (PT) Porto Velho (RO): Mariana Carvalho (União Brasil) X Léo Moraes (Podemos)

Mariana Carvalho (União Brasil) X Léo Moraes (Podemos) São Paulo (SP): Ricardo Nunes (MDB) X Guilherme Boulos (PSOL)

Saiba quais são os outros municípios onde haverá segundo turno:

Anápolis (GO): Marcio Correa (PL) X Antonio Gomide (PT)

Marcio Correa (PL) X Antonio Gomide (PT) Aparecida de Goiânia (GO): Leandro Vilela (MDB) X Professor Alcides (PL)

Leandro Vilela (MDB) X Professor Alcides (PL) Barueri (SP): Beto Piteri (Republicanos) X Gil Arantes (União Brasil)

Beto Piteri (Republicanos) X Gil Arantes (União Brasil) Camaçari (BA): Luiz Caetano (PT) X Flávio Matos (União Brasil)

Luiz Caetano (PT) X Flávio Matos (União Brasil) Campina Grande (PB): Bruno Cunha Lima (União Brasil) X Dr Jhony (PSB)

Bruno Cunha Lima (União Brasil) X Dr Jhony (PSB) Canoas (RS): Airton Souza (PL) X Jairo Jorge (PSD)

Airton Souza (PL) X Jairo Jorge (PSD) Caucaia (CE): Naumi Amorim (PSD) X Catanho (PT)

Naumi Amorim (PSD) X Catanho (PT) Caxias do Sul (RS): Scalco (PL) X Adiló (PSDB)

Scalco (PL) X Adiló (PSDB) Diadema (SP): Taka Yamauchi (MDB) X Filippi (PT)

Taka Yamauchi (MDB) X Filippi (PT) Franca (SP): Alexandre Ferreira (MDB) X João Rocha (PL)

Alexandre Ferreira (MDB) X João Rocha (PL) Guarujá (SP): Farid Madi (PODE) X Raphael Vitiello (PP)

Farid Madi (PODE) X Raphael Vitiello (PP) Guarulhos (SP): Lucas Sanches (PL) X Elói Pietá (Solidariedade)

Lucas Sanches (PL) X Elói Pietá (Solidariedade) Imperatriz (MA): Rildo Amaral (PP) X Mariana Carvalho (Republicanos)

Rildo Amaral (PP) X Mariana Carvalho (Republicanos) Jundiaí (SP): José Antônio Parimoschi (PL) X Gustavo Martinelli (União Brasil)

José Antônio Parimoschi (PL) X Gustavo Martinelli (União Brasil) Limeira (SP): Betinho Neves (MDB) X Murilo Félix (PODE)

Betinho Neves (MDB) X Murilo Félix (PODE) Londrina (PR): Tiago Amaral (PSD) X Professora Maria Tereza (PP)

Tiago Amaral (PSD) X Professora Maria Tereza (PP) Mauá (SP): Marcelo Oliveira (PT) X Atila (União Brasil)

Marcelo Oliveira (PT) X Atila (União Brasil) Niterói (RJ): Rodrigo Neves (PDT) X Carlos Jordy (PL)

Rodrigo Neves (PDT) X Carlos Jordy (PL) Olinda (PE): Vinicius Castello (PT) X Mirella Almeida (PSD)

Vinicius Castello (PT) X Mirella Almeida (PSD) Paulista (PE): Ramos (PSDB) X Junior Matuto (PSB)

Ramos (PSDB) X Junior Matuto (PSB) Pelotas (RS): Fernando Marroni (PT) X Marciano Perondi (PL)

Fernando Marroni (PT) X Marciano Perondi (PL) Petrópolis (RJ): Hingo Hammes (PP) X Yuri Moura (PSOL)

Hingo Hammes (PP) X Yuri Moura (PSOL) Piracicaba (SP): Barjas Negri (PSDB) X Helinho Zanatta (PSD)

Barjas Negri (PSDB) X Helinho Zanatta (PSD) Ponta Grossa (PR): Mabel Canto (PSDB) X Elizabeth Schmidt (União Brasil)

Mabel Canto (PSDB) X Elizabeth Schmidt (União Brasil) Ribeirão Preto (SP): Ricardo Silva (PSD) X Marco Aurelio (Novo)

Ricardo Silva (PSD) X Marco Aurelio (Novo) Santa Maria (RS): Valdeci Oliveira (PT) X Rodrigo Decimo (PSDB)

Valdeci Oliveira (PT) X Rodrigo Decimo (PSDB) Santarém (PA): Zé Maria (MDB) X JK do Povão (PL)

Zé Maria (MDB) X JK do Povão (PL) Santos (SP): Rogério Santos (Republicanos) X Rosana Valle (PL)

Rogério Santos (Republicanos) X Rosana Valle (PL) São Bernardo do Campo (SP): Marcelo Lima (PODE) X Alex Manente (Cidadania)

Marcelo Lima (PODE) X Alex Manente (Cidadania) São João de Meriti (RJ): Leo Vieira (Republicanos) X Valdecy da Saúde (PL)

Leo Vieira (Republicanos) X Valdecy da Saúde (PL) São José do Rio Preto (SP): Coronel Fabio Candido (PL) X Itamar (MDB)

Coronel Fabio Candido (PL) X Itamar (MDB) São José dos Campos (SP): Anderson (PSD) X Eduardo Cury (PL)

Anderson (PSD) X Eduardo Cury (PL) Serra (ES): Weverson Meirelles (PDT) X Pablo Muribeca (Republicanos)

Weverson Meirelles (PDT) X Pablo Muribeca (Republicanos) Sumaré (SP): Henrique do Paraíso (Republicanos) X Willian Souza (PT)

Henrique do Paraíso (Republicanos) X Willian Souza (PT) Taboão da Serra (SP): Engenheiro Daniel (União Brasil) X Aprigio (PODE)

Engenheiro Daniel (União Brasil) X Aprigio (PODE) Taubaté (SP): Ortiz Junior (Republicanos) X Sergio Victor (Novo)

Ortiz Junior (Republicanos) X Sergio Victor (Novo) Uberaba (MG): Elisa Araújo (PSD) X Tony Carlos (MDB)