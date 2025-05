A RHI Magnesita, líder global em soluções refratárias de alto desempenho, divulgou nesta terça-feira (7/5) sua atualização de desempenho referente ao primeiro trimestre de 2025, apontando um ambiente de negócios mais adverso e riscos adicionais à sua perspectiva anual. A empresa registrou queda nas receitas e margens no período, pressionada por menor volume de vendas, retração em projetos nos setores de vidro e metais não ferrosos, e redução nos preços de mercado para os segmentos de cimento e aço, especialmente na Índia e no Oriente Médio.

A margem EBITA ficou abaixo do observado no quarto trimestre de 2024, refletindo a combinação de menor volume em negócios de margem elevada, queda nos preços de produtos acabados e aumento nos custos de matérias-primas adquiridas. A companhia também operou com menor utilização de capacidade fabril, impactando a diluição de custos fixos e pressionando os resultados operacionais.

Como parte do seu Programa de Otimização de Rede Produtiva, a RHI Magnesita anunciou o fechamento da planta Wetro, na Alemanha. Adicionalmente, foram adotadas novas medidas de contenção de custos, abrangendo tanto o custo dos produtos vendidos quanto despesas gerais, administrativas e comerciais. Para compensar o aumento do custo unitário, a empresa está implementando um programa global de reajuste de preços — que, embora necessário, enfrenta forte resistência, sobretudo nos mercados asiáticos, devido à concorrência de importações chinesas e à sobrecapacidade instalada na Índia.

A posição financeira do grupo foi impactada pela conclusão da aquisição da norte-americana Resco, no valor de €391 milhões. Com isso, a dívida líquida atingiu €1,6 bilhão ao final de março. O aumento foi parcialmente financiado por um novo empréstimo sindicalizado de €200 milhões. A alavancagem medida pelo índice dívida líquida sobre o EBITDA ajustado pró-forma deve atingir cerca de 2,9x no primeiro semestre, mas a expectativa é que retorne para cerca de 2,5x até o fim do ano, com a geração de caixa operacional.

A aquisição da Resco marca um passo importante na estratégia de crescimento via M&A, fortalecendo a presença da empresa na América do Norte e permitindo substituir importações por produção local nos Estados Unidos. No entanto, os ganhos plenos da integração devem ser sentidos somente em 18 meses, em linha com projetos industriais de grande porte.

Apesar dos desafios no início do ano, a RHI Magnesita mantém sua projeção de alcançar um EBITA ajustado ligeiramente superior ao registrado em 2024, considerando a consolidação da Resco. A expectativa é que o primeiro semestre contribua com 35% a 40% do resultado anual, concentrando o desempenho mais forte no segundo semestre, com retomada de projetos adiados e maior efeito das ações de custo e preço.

O CEO Stefan Borgas afirmou que “a RHI Magnesita continua navegando por condições de mercado desafiadoras, com os mercados finais e os volumes de produção dos clientes ainda enfraquecidos, e com projetos industriais sendo adiados para a segunda metade do ano. Novas incertezas relacionadas ao comércio global e a mudanças tarifárias estão adicionando complexidade aos nossos processos de planejamento e elevando o risco de novos adiamentos. Implementamos medidas para sustentar nossas margens, reduzindo custos, promovendo aumentos de preços e avançando em iniciativas estruturais, como a otimização da rede de produção e a captura de sinergias oriundas das aquisições recentes. A orientação para um EBITA ajustado em 2025 ligeiramente acima de 2024 está mantida, embora os riscos tenham aumentado e seja necessário um salto na rentabilidade no segundo semestre para que as expectativas sejam atingidas.”