507 funcionários aderem ao Programa de Aposentadoria Incentivada da Sanepar

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) divulgou nesta segunda-feira os resultados parciais, até o último dia 17 de agosto, do seu Programa de Aposentadoria Incentivada (PAI). De acordo com a empresa, 507 empregados aderiram ao programa, com um custo de indenização de aproximadamente R$ 123,7 milhões e prazo de retorno do investimento (payback) de cerca de 11,4 meses.

“De acordo com o regulamento, o programa tem vigência até 30 de outubro de 2020, para adesão dos empregados aposentados que ainda não aderiram (Condição 2) e até 11 de dezembro de 2020, para aqueles que estão aguardando a aposentadoria oficial, solicitada antes da Emenda Constitucional nº 103/2019”, informa a Sanepar.

