As 50 mais sexy de 2020

Está aberta a votação para a mulher e o homem mais sexy do ano, realizada por ISTOÉ Gente. Para participar, basta ver a lista abaixo e votar em suas candidatas. É possível escolher mais de uma. A votação vai até o dia 29 de fevereiro. O resultado, com os 25 mais bem colocados por gênero, será divulgado no site da ISTOÉ no dia 6 de março.

