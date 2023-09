50 Cent atira microfone em plateia durante show, atinge fã e é denunciado

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/09/2023 - 5:28 Compartilhe

O rapper 50 Cent está sendo investigado por agressão após um ataque de fúria em uma apresentação na quarta-feira, 30, em Los Angeles (EUA). Durante um show da turnê “The Final Lap”, o cantor se irritou ao receber um microfone que não estava funcionando e atirou-o contra a plateia, atingindo uma fã.

De acordo com o “TMZ”, de onde são as informações, o rapper não mirou diretamente na mulher. Apesar disso, o objeto atingiu sua testa, deixando um corte profundo. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o exato momento do ocorrido. Confira aqui.

Após o incidente, a vítima Bryhana Monegain registrou um boletim de ocorrência com a polícia local. Ela alega que 50 Cent teria olhado-a diretamente antes de atirar o objeto, o que foi negado por Scott Leemon, advogado do cantor. Segundo sua defesa, o rapper teria atirado o microfone em direção à área restrita à equipe de produção do evento.

