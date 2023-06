5 vezes que Gio Ewbank deu detalhes da vida sexual com Bruno Gagliasso

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/06/2023 - 13:05 Compartilhe

A apresentadora Giovanna Ewbank, 36, e o ator Bruno Gagliasso, 41, estão juntos há 13 anos. Mesmo com o longo tempo de relacionamento, o casal demonstra publicamente ser adepto às inovações e costuma tratar com naturalidade a vida sexual.

Gio, especialmente, já detalhou diversas vezes alguns momentos íntimos com o marido. As declarações costumam repercutir nas redes sociais, como aconteceu nesta semana, quando a apresentadora revelou um momento tenso que viveu na hora H com Bruno.

Confira a seguir cinco vezes que Gio Ewbank deu detalhes da vida sexual com Bruno Gagliasso:

Fez personagem na vida real

Na última terça-feira (20), a apresentadora revelou que quando o marido interpretava um serial killer em “Dupla Identidade”, para conseguir uma melhor performance do personagem, fazia aula de nós e mantinha fotos de mulheres amarradas em casa. Durante esse período, ela vivenciou uma situação desagradável na hora H com Bruno.

“[Fotos] na cabeceira da minha cama, mulheres amarradas, para ele entrar no personagem. Então, eram fotos de mulheres amarradas, mulheres mortas… Teve uma vez que eu estava transando com ele, e, nessa vez, ele pegou assim no meu pescoço e eu falei: ‘você tá de sacanagem?’”, relatou.

Dormiu transando

Giovanna também já revelou que Gagliasso dormiu enquanto transavam, porque estava muito bêbado. “No dia seguinte ele falou: ‘Ontem a gente não fez nada, né?’. E eu falei: ‘O que? Tinha dado o meu máximo!’”, recordou, bem humorada.

Chorou na hora H

Quando estava à espera de Zyan, terceiro filho do casal, Giovanna teve uma reação inesperada durante a hora H. “A gente estava namorando, não sei o quê, de repente eu comecei a chorar”, disse ela. Contudo, foi corrigida pelo marido: “Não, não é que a gente estava namorando, a gente estava transando”.

Adepta aos brinquedos sexuais

Apesar de não citar o marido diretamente, a apresentadora já falou algumas vezes que é adepta ao uso de brinquedos sexuais. Segundo ela, tem uma coleção de vibradores, entretanto, tem como preferido o modelo de “porquinho”. “O sugador [de clitóris] é maravilhoso, é uma delícia”, destacou também.

Sexo com amor

Giovanna revelou que é demissexual e não escondeu que gostaria de ser diferente na “hora H”. “Tem que ter sentimento para transar com a pessoa. Meu sonho era sair transando, curtindo aqui e ali, nossa! Foi ruim, foi bom! Não tenho muitas referências”, afirmou a loira.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias