5 vezes em que pessoas sequestradas foram salvas por bilhetes

Na última quinta-feira (01) uma mulher foi resgatada em Brasília após conseguir fazer uma ligação para a Polícia Militar. Quando os policiais chegaram no local, entretanto, não havia movimento até que a vítima conseguiu colocar um bilhete por baixo da porta explicando que estava em cárcere privado e que no local havia muitas armas.

+ SP: Polícia prende quadrilha do PIX após sequestro de casal

+ MG: Homens são presos ao tentar dar golpe do falso sequestro em idoso

+ Na Venezuela, relato de sequestro renova foco sobre violência contra a mulher

Em seguida, começaram as negociações com o Batalhão de Operações Especiais, que depois invadiram o cativeiro e resgataram a mulher. Outros casos de sequestro também só foram solucionados após as vítimas buscarem ajuda por meio de bilhetes. Relembre abaixo cinco desses casos:

Aviso no banco

O vereador Jonatas Sciota Dala Cort, de Vila Maria (RS) foi sequestrado junto de sua namorada em outubro de 2019. A quadrilha manteve o casal em um cativeiro, mas levaram Jonatas duas vezes a uma agência bancária na cidade de Osório para tentarem uma transferência de R$ 104 mil.

No segundo dia, o vereador conseguiu jogar no chão um bilhete avisando sobre o sequestro. Quando o papel foi encontrado, a Polícia Civil foi acionada e começou a investigar o crime. Logo de cara prenderam o primeiro bandido dentro do banco e mantiveram Jonatas em segurança.

Em seguida, pediram o endereço do cativeiro ao criminoso, que entregou o local onde os outros sequestradores mantinham a namorada de Jonatas. Ela foi resgatada e outros dois homens foram presos. As informações são do jornal gaúcho Zero Hora.

Ajuda médica

Em maio de 2017, uma mulher foi mantida em cárcere privado por seu ex-marido durante três dias em Pouso Alegre (MG). De acordo com o R7, ao longo desses dias, ela foi abusada sexualmente e agredida fisicamente, além de ser forçada a tomar veneno. Quando a vítima começou a passar mal, o ex decidiu levá-la ao hospital.

Ao chegar no local, ela aproveitou a distração do sequestrador, escreveu um bilhete pedindo socorro e o entregou a um dos seguranças do local, que imediatamente chamou a Polícia Militar, que prendeu o criminoso em flagrante.

Professora ao resgate

Uma mãe pediu ajuda para a professora de sua filha por meio de um bilhete na agenda escolar da menina, em outubro de 2017 em Sorocaba, interior de São Paulo. No recado, a mulher pedia para que ligassem para o outro filho dela e que ele a resgatasse na sua casa. Ela frisava que era caso de vida ou morte.

De acordo com informações do G1, a professora entrou em contato com a Polícia Militar, que foi até a casa da vítima e encontrou ela e seu companheiro, que a mantinha em cárcere privado e a agredia constantemente. O criminoso foi levado para a delegacia, onde negou a versão contada pela vítima. Ainda assim, foi registrado boletim de ocorrência com base na Lei Maria da Penha, cárcere privado, sequestro e ameaça.

Resgate na rodovia

Também em Pouso Alegre, uma advogada sequestrada conseguiu ser resgatada depois de 20 dias após entregar um bilhete no restaurante de um posto de combustível na rodovia Fernão Dias em março de 2016. Segundo o G1, o homem que a mantinha em cárcere privado era seu ex.

No bilhete, a vítima informava que o criminoso tinha duas identidades e que era procurado pela Justiça Federal em Governador Valadares, também em Minas Gerais, além de anotar a placa do veículo em que estavam. Quando a Polícia foi acionada, eles pediram ajuda às viaturas rodoviárias na estrada para São Paulo para encontrarem a advogada.

O carro em que o sequestrador e a vítima estavam foi localizado rapidamente perto de um pedágio e o resgate foi realizado. O criminoso, por sua vez, era procurado por homicídio no Rio de Janeiro e assalto a banco Governador Valadares, e foi mandado para o presídio de Extrema (MG).

Salva por um pedacinho de papel

Em outubro de 2011, uma estudante foi sequestrada na Zona Norte de São Paulo e foi mantida em cativeiro por nove dias antes de ser resgatada pela polícia. Apesar de moradores terem testemunhado o sequestro e câmeras de segurança registrarem o momento, a vítima só foi encontrada após jogar pela janela do cativeiro um pedaço de papel higiênico pedindo socorro.

Quando os policiais encontraram o bilhete e foram ao local, a mulher foi orientada pelos sequestradores a fingir que era casada com um deles. Foi só depois que a polícia mostrou o bilhete que ela percebeu que estava de fato sendo resgatada e começou a chorar. Um dos criminosos foi preso no local, de acordo com o G1.

Veja também