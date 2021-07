5 vezes em que os bandidos se deram mal

Na última quinta-feira (01) o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado em Vila Isabel (RJ) para realizar o resgate de um assaltante que ficou preso na rede elétrica ao tentar furtar os cabos. Quem chamou os Bombeiros foram os próprios moradores da região, que segundo o G1, disseram que o criminoso mora nas ruas e é usuário de drogas.

Mas essa não é a primeira e nem última vez que bandidos se deram mal ao tentarem realizar crimes. Abaixo listamos 5 casos em que assaltos e sequestro deram (muito) errado para os criminosos.

Amarrados à força

Segundo diversos canais de mídia de Campo Grande (MS) reportaram que em agosto do ano passado, ladrões que invadiram uma empresa de telefonia para roubar cabos de rede foram surpreendidos pelos moradores do bairro Guanandi.

Cansados dos frequentes furtos na empresa, que afetavam a disponibilidade da internet na região, os moradores perceberam durante uma madrugada mais uma vez a indisponibilidade do serviço. Ao irem até a empresa, viram os assaltantes – dois irmãos – e amarraram ambos com fios elétricos. Depois, a comunidade acionou a Polícia Militar, que encontrou diversos tipos de cabos furtados nas mochilas dos irmãos.

Ajuda da população

Em novembro de 2016, dois ladrões tentaram assaltar uma padaria na cidade Teixeira de Freitas (BA). Um dos criminosos rendeu o dono da panificadora e quando o proprietário reagiu, foi atingido por um tiro. A comunidade em volta do comércio ouviu a movimentação e correram para o local.

Ao chegarem lá, impediram que o criminoso armado fugisse e o lincharam até a chegada da Polícia e do Samu, que prestaram os primeiros socorros ao dono da padaria e também ao bandido. Ambos foram encaminhados para hospitais locais. As informações são do portal local Liberdade News.

Escolheu o lugar errado

Em setembro do ano passado, a tentativa de um assalto em Aracaju (SE) chamou a atenção dos moradores. Isso porque quando os dois criminosos entraram na loja e anunciaram o assalto, eles deram de cara com um policial à paisana, que reagiu e atirou nos bandidos. Um deles conseguiu fugir, enquanto o outro ficou ferido e levado ao hospital.

A caça virou o caçador

Segundo reportou o jornal gaúcho Zero Hora, dois assaltantes foram mortos a tiros depois de tentarem sequestrar um agricultor em Pelotas (RS). De acordo com a Polícia Civil local, o agricultor estava negociando a venda de um trator com um dos suspeitos. Ao chegar no local marcado para fechar o negócio, o homem foi rendido pelo ladrão.

De lá, eles encontraram mais um bandido no caminho, que amarrou as mãos do agricultor e colocou uma camiseta em seu rosto. O sequestrado, por sua vez, bolou um plano que deu certo: fingiu estar passando mal e os sequestradores resolveram parar o carro para auxiliá-lo. Foi aí que o homem sacou uma pistola que possuía na cintura e atirou nos dois bandidos, que morreram na hora.

Polícia? Sou eu, o bandido

Um assaltante de Teresina (PI) ligou para a polícia em junho de 2019 para se autodenunciar com medo de ser linchado pelos moradores após uma série de assaltos na zona sul da cidade. Antes de fazer a ligação, entretanto, o bandido até tentou fugir em uma moto que não ligou.

Segundo o G1, quando a comunidade começou a jogar pedras na direção do assaltante, ele ficou com medo e entrou em uma padaria, de onde ligou para a polícia. A Polícia Militar prendeu o criminoso, que foi encaminhado para a Central de Flagrantes.

