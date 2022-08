5 passos para aplicar a Lei da Atração e alcançar os desejos, por Thais Galassi

Paty Moraes Nobre 08/08/2022 - 11:47 Compartilhe

Thais Galassi é palestrante, mentora e autora dos livros “Sua Mágica Diária” (Ateliê de Palavras, 2020) e “Cocriando Sonhos” (Bellelê, 2022). Além disso, a escritora comanda um podcast, que está no Top 4 do Spotify Brasil.

Segundo ela, seu estudo sobre a Lei da Atração tem a capacidade de fazer o indivíduo que a procura mover energia do universo em favor daquilo que deseja. “Se você está querendo atrair todos os seus sonhos e desejos, mas está percebendo que não está dando certo, isso significa que você não está na frequência exata do seu sonho e desejo. O Universo reage de acordo com os nossos pensamentos e com a energia que projetamos”, diz.

Albert Einstein disse: “Tudo é energia e isso é tudo o que há.” E, segundo a especialista, sua técnica parte do princípio de que nossa mente e o universo estão conectados por meio da força do pensamento. “Hoje, temos diversas pessoas nas redes sociais falando sobre, mas a ferramenta é antiga e já foi usada por muitos – inclusive famosos – antes de terem conhecimento de que isso existia”, completa.

Popularizada no livro e documentário “O Segredo”, a prática pode ser encontrada na psicanálise, na teosofia e na ciência de um modo geral. Essas aplicações, diz Thaís, “têm demonstrado, desde alguns séculos atrás, que existe uma irresistível energia de atração no universo. Flemming e Thomas Troward, no início do século XX já diziam isso, e, hoje, podemos constatar na prática esses estudos”.

Com base nisso Thais, Thais Galassi, então, aponta cinco passos para alcançar a prosperidade e transformar pensamentos em conquistas e realidade.

1. Saiba quem você realmente é. O autoconhecimento é fundamental para você conseguir identificar quais os seu pontos fortes e os seus pontos fracos;

2. Tenha foco, saiba onde você está e onde quer chegar. Saiba o que você quer, tenha um alvo, durma e acorde todos os dias pensando no seu propósito;

3. Tenha consistência, não desista do seu objetivo de jeito nenhum. Calcule, mude o rumo, mude de estratégia, mas não desista do seu objetivo;

4. Não tenha preguiça, aja todos os dias. Não importa se é final de semana. Se você tem um objetivo, simplesmente faça;

5. Pessoas de sucesso fazem o que os fracassados não querem fazer. As pessoas de sucesso estão preparadas para conseguir realizar os seus sonhos, então, prepare a sua mente, se visualize e aja como a pessoa que você quer ser.