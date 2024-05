5 minutos de terror: confira imagens de turbulência em avião que deixou um morto

Um homem de 73 anos morreu e dezenas de pessoas ficaram feridas após uma turbulência afligir um voo da companhia aérea Singapore Airlines que ia de Londres, no Reino Unido, para Singapura durante esta terça-feira, 21. A aeronave estava acima do Oceano Índico e teve de realizar um pouso de emergência em Bangkok, na Tailândia.

As imagens do incidente e do que ocorreu após a turbulência do avião viralizaram nas redes sociais. A aeronave estava com 211 passageiros e 18 tripulantes. Acredita-se que a vítima fatal morreu em decorrência de um ataque cardíaco.

De acordo com o “Mirror Now”, a aeronave desceu cerca de 1800 metros em apenas cinco minutos.

Conforme a Singapore Airlines, quatro horas após o pouso de emergência, 18 pessoas permaneciam hospitalizadas enquanto outras 12 recebiam cuidados ambulatoriais.

Confira as imagens:

🎥 WATCH: Tragic moment in Singapore as a flying airplane hits turbulence thus, forcing passengers to make 7000 ft jump from the plane to the ground for their safety Read more: https://t.co/7EvUknKaoQ #Singapore #Airplane #Planecrash pic.twitter.com/XKen3u3HJs

Neste vídeo, é possível ver o momento em que o avião joga passageiros para cima e derruba bagagens em cima das poltronas.

Grim footage from the Singapore Airlines Boeing 777 flight from London to SG. Passengers were flung to the ceiling when it experienced a 7,000 ft drop. pic.twitter.com/iqsefWFELG

As imagens compartilhadas nas redes sociais mostram uma mulher com o rosto sangrando após a turbulência, além do visível choque entre os passageiros cercados por destroços do teto do avião.

JUST IN: Boeing offers condolences after a passenger was killed on a Boeing 777 plane, says their “thoughts” are with the passengers and crew.

In total 30 people were injured and a 73-year-old British man was killed.

The incident happened after the plane fell a whopping… pic.twitter.com/qWyVjMroqF

— Collin Rugg (@CollinRugg) May 21, 2024