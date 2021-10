5 métodos caseiros para tratar o herpes labial

O herpes labial é uma condição comum que afeta cerca de dois terços da população global, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). É uma reação causada pelo vírus HSV-1, que acomete os lábios, língua, garganta ou gengiva. Normalmente, os sintomas — coceira e vermelhidão na região, feridas, bolhas de água, sensibilidade e dor ao movimentar a boca — desaparecem em duas semanas, mas é possível aliviar o desconforto antes desse tempo.

Segundo especialistas, existem alguns métodos naturais para o herpes labial que podem ser administrados em casa. Essas alternativas tendem a reduzir os sintomas e acelerar o processo de cicatrização; saiba mais sobre elas a seguir. As informações são do “Woman & Home”.

Hidratação

“Manter a área bem hidratada — com protetor labial, por exemplo — pode deixar a área mais confortável. Para isso, aplique o hidratante com cotonete ou com a ponta do dedo, pois aplicar direto da embalagem pode levar à contaminação. Certifique-se de lavar as mãos após o processo”, indica o dentista Paul Springs.

Gelo

Fazer compressa de gelo em uma toalha sobre a ferida até que a área fique dormente, também é uma boa opção para proporcionar um alívio temporário da dor, segundo o dentista Rashmi Byakodi.

Babosa

Byakodi indica aplicar gel de babosa puro sobre a ferida com auxílio de um cotonete ou algodão. Essa é uma opção natural com propriedades antibacterianas e antivirais, por isso, pode ajudar na cicatrização.

Evite exposição solar

Evitar exposição solar direta do sol na ferida é essencial. “Os filtros solares podem proteger

seus lábios e ajudam a reduzir o risco de recorrência do herpes labial. É preferível usar FPS 30 e superior”, aconselha Byakodi.

Cúrcuma

A cúrcuma tem propriedades antivirais e anti-inflamatórias. Para aplicar na ferida, misture com água apenas o suficiente para formar uma pasta.

Se as opções caseiras não resolverem ou a situação continuar agravando, procure um dermatologista.

