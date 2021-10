5 maneiras práticas para melhorar sua saúde mental ao longo do dia

As diversas demandas diárias podem sobrecarregar o corpo e a mente, resultando em estresse, tensão, mau humor, insônia, ansiedade e muito mais. Em meio a tantas prioridades da rotina, tirar um tempo para relaxar e se livrar desses sintomas que comprometem a saúde mental parece quase impossível, mas especialistas garantem que algumas práticas simples e rápidas podem favorecer sua tranquilidade ao longo do dia.

Com base em informações do “HuffPost”, incluir cinco hábitos páticos em sua rotina pode beneficiar o humor e nutrir seu corpo e mente. Veja a seguir quais são e como fazê-los:

Comer atentamente uma refeição

No home office ou no trabalho presencial, é comum optar por refeições práticas e consumi-las rapidamente para não “perder tempo”. Esse hábito pode ser prejudicial, e o simples fato de mudá-lo pode trazer boas consequências ao longo do dia.

Pelo menos em uma de suas refeições, afaste todos os dispositivos eletrônicos e se concentre apenas no seu prato. Reserve alguns minutos para degustá-lo sem pressa. Essa mudança permite que seu cérebro se reinicie, diminuindo o estresse e trazendo tranquilidade.

“Ao desfrutar tranquilamente do tempo que comemos, conseguimos trazer um estado de calma e felicidade interior, pois reconhecemos que nossas necessidades estão sendo atendidas naquele momento”, explicou a especialista no assunto, Amira Johnson.

Dê um passeio na hora do almoço

Não utilize o horário de almoço para trabalhar. Se desconecte dessa obrigação e foque no seu momento livre. Aproveite para dar um passeio ao ar livre durante o período, e torne esse hábito uma rotina.

“Essa estratégia utiliza seu tempo livre durante o dia para obter algum movimento e redefinir sua mente. Estudos mostram que o ato de caminhar nos ajuda a processar mentalmente nossas emoções e fatores estressantes”, ressaltou Imani Crawford, terapeuta de saúde mental.

Socialize

Entre uma atividade e outra, tire alguns minutos para se conectar com familiares e amigos através de mensagens, ligações, uma saída para almoçar ou até mesmo uma visita em casa.

“Isso aumentará o nível de oxitocina em seu corpo, o que produz a sensação de tranquilidade. Além disso, socializar aumenta os níveis de endorfinas e dopamina, as chaves para nossa sensação de bem-estar e relaxamento”, explicou a terapeuta Leila Levinson.

Ouça seu podcast ou música favorita

Nada melhor do que escutar o que te traz boas sensações, como seu podcast ou música favorita. Mantenha a playlist separada e ouça ao final do trabalho para se sentir revigorada.

“Ouvir algo em que você está interessada vai melhorar seu humor e ajudá-la a se recompor antes de voltar para casa com a família”, disse Ashley Hudson, terapeuta familiar.







Faça transição do trabalho para o relaxamento

Pode ser difícil estabelecer limites em seu trabalho, especialmente em home office. No entanto, fazer algo para marcar o fim do seu expediente te ajuda a sair do modo profissional e te garante maior relaxamento.

“Defina uma mensagem fora do escritório dizendo que você estará indisponível até o próximo dia útil, tome um banho para simular a lavagem dos estressores do trabalho, saia para uma caminhada, cante, escute um pouco música otimista, qualquer coisa que mostre ao seu cérebro que o trabalho acabou”, indicou Roxanne Francis, psicoterapeuta.

Segundo a especialista, essa mudança de hábito da transição do trabalho para a vida pessoal indica que suas preocupações profissionais podem ser deixadas de lado até a volta ao expediente, evitando que você passe a noite estressada e com insônia pensando em tais obrigações.

