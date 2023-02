5 dicas para reparar os cabelos danificados

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/02/2023 - 19:34 Compartilhe

Curto ou longo, liso ou crespo, colorido ou natural, a busca pelo cabelo saudável é um desejo comum entre as mulheres. No entanto, conquistar esse objetivo tende a ser um desafio, especialmente para aquelas que estão com fios danificados. Afinal, como reparar os danos?

Em alguns casos, manter o corte em dia pode ser uma solução para se livrar de pontas duplas. Contudo, para quem deseja evitar a tesoura ou quer potencializar o resultado, vale apostar em alternativas complementares para reparar o cabelo danificado. Com informações da "Women's Health", veja cinco dicas a seguir.





1 – Cuidado com as tinturas

Seja em luzes, mexas coloridas ou cabelo completo, sempre haverá algum dano aos fios durante o processo de coloração, devido à penetração do produto na cutícula — camada externa protetora dos fios. “Para que o cabelo retenha sua cor, os produtos químicos na tintura de cabelo precisam causar algum dano”, explica a dermatologista Dendy Engelman.

Portanto, evitar mexer na cor natural dos fios é a melhor recomendação. Caso essa não seja uma opção, vale apostar em produtos com “menos alvejante ou fórmulas menos permanentes, para minimizar parte dessa tensão”, complementa Dendy.

2 – Se atente à temperatura

Não é novidade que as fontes de calor são vilãs dos fios saudáveis. No entanto, isso não significa ser necessário restingui-las de sua rotina de beleza. Embora evitar o uso contínuo seja a melhor opção, o cabeleireiro Bobby Eliot alerta que o principal ponto de atenção é a intensidade da temperatura.

Além de usar sempre um protetor térmico capilar, abaixe a temperatura do secador, chapinha ou babyliss o máximo possível. Se precisar, aumente gradualmente a temperatura, mas nunca use na potência máxima.

3 – Escolha a escova de cabelo correta

Escovas de cabelo não são todas iguais. O primeiro passo para escolher a sua é se atentar à indicação do produto, optando sempre por opções que concordem com o seu tipo de fio.

A tricologista Anabel Kingsley indica, ainda, observar o material. "Procure uma escova com pontas plásticas arredondadas e flexíveis. São suaves tanto para o cabelo quanto para o couro cabeludo", orienta. Para cabelo cacheado ou crespo, vale apostar em pente de dentes largos sem costura.





+ As melhores escovas para cada tipo de cabelo

Por fim, ela ensina que, como o cabelo não tem terminações nervosas, é difícil identificar as opções que o agride. Por isso, Kingsley sugere o seguinte teste: “Passe as cerdas nas costas da mão. Parece arranhada ou deixa marcas vermelhas? Então é muito dura”.

4 – Quantidade de lavagens

A quantidade de lavagem dos fios também depende de seu tipo. Normalmente, cabelos cacheados ou crespos podem precisar apenas de uma lavagem semanal, enquanto cabelos finos ou oleosos podem demandar limpeza diária ou em dias alternados.

“Se você não lavar com a frequência suficiente, pode acumular resíduos que eventualmente inibirão o crescimento do cabelo. No entanto, lavar com muita frequência pode ressecar os fios, deixando-os quebradiços”, explica Engelman.

5 – Cuidado com os prendedores de cabelo

Prender os fios com força pode favorecer a quebra e desencadear inclusive em alopecia de tração. Por tanto, evite esse tipo de penteado e aposte em alternativas mais soltas.

Além disso, é preciso se atentar ao material usado nesse momento. Segundo Eliot, as melhores opções para evitar a quebra são scrunchies de seda ou cetim.

