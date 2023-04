5 dicas para construir um time de alta performance na sua empresa

Hanna Hiar 20/04/2023 - 15:46 Compartilhe

Um time de alta performance é fundamental para obter grandes margens de lucro. Isso porque uma equipe de alta performance está ligada a um desempenho excepcional, a resultados consistentes, dentre outras qualidades que ajudam empresas a crescer e manter alta lucratividade. Dito isto, vamos ver algumas dicas para criar uma equipe de alta performance.

Busque as pessoas certas

Um pato nunca escalará uma árvore melhor do que um esquilo. O mesmo se dá com pessoas, cada um de nós temos qualidades que nos torna melhores em uma função do que em outras. Colocar cada pessoa na posição certa nos garante que aproveitaremos o máximo dela. Isto é fundamental para o desenvolvimento de um time de alta performance.







Hoje em dia, existem diversas ferramentas de teste de perfil comportamental que podem ser muito úteis nesse processo. Então defina bem as qualidades comportamentais e técnicas de cada pessoa da equipe.

Procure garantir diversidade

Na busca por formar uma equipe de alta performance é essencial garantir um time com diversidade de perfis. Importante ressaltar que ser diverso é ter pessoas com diferentes qualidades. Isso porque você garante que sempre terá alguém na equipe que é bom em alguma coisa, ou seja, terá especialista nos mais variados temas.

Estabeleça metas claras e dê feedbacks constantes

Ter uma meta clara faz com que sua equipe saiba para onde ir, coordenando esforços para o mesmo objetivo. Além disto auxilia na hora de dar um feedback, uma vez que você terá números concretos para conversar com as pessoas e a certeza de qual era o objetivo a ser alcançado. Lembre-se uma meta bem-feita deve seguir a regra SMART, ou seja, deve ser específica, mensurável, atingível, relevante e temporal.

Treine sua equipe constantemente

Treinamentos são importantes para manter seu time atualizado em conhecimentos técnicos e se desenvolverem comportalmente. Além de serem ótimos para manter a equipe motivada, afinal de contas todos gostamos de saber que a empresa está investindo em nossa formação. Então tenha um calendário de treinamentos lembrando que você precisa desenvolver tanto comportamentos quanto habilidades técnicas.

Estabeleça uma comunicação clara e transparente

Uma comunicação transparente ajuda a prevenir mal-entendidos e resolver problemas de forma eficiente. Uma vez que todos possuam a mesma informação e que as pessoas tenham o direito de se expressar por canais oficiais, os times tendem a se motivarem mais. Além de serem mais colaborativos. Defina com clareza quais serão os canais de comunicação, assim todos saberão onde achar a comunicação oficial da empresa. Adicionalmente é saudável manter eventos periódicos onde as pessoas possam se expressar e conversarem sobre variados temas.







Estas são algumas dicas para você ter uma equipe de alta performance. Esperamos que tenha gostado e que siga nossa coluna para mais artigos sobre gestão de negócios.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias