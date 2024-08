5 destinos menos conhecidos para visitar no Deserto do Atacama

Flavia Vitorino 01/08/2024 - 18:00 Para compartilhar:

É sempre um desafio conceber a verdadeira vastidão de um lugar apenas observando sua escala em um mapa topográfico. E olha que amo mapas. Mas quando olho o Deserto do Atacama em um deles, consigo enxergar mais do que uma ampla extensão árida no norte do Chile. Vejo um território que desafia nossas percepções de vida e silêncio.

Isso porque são cerca de 105 mil quilômetros quadrados entre o Oceano Pacífico e a Cordilheira dos Andes que instigam a nossa compreensão do que significa estar verdadeiramente isolado. Aliás, acredito que não tenha tido sequer uma vez que eu não o tenha comparado a paisagens marcianas, uma sensação clássica.

Há muito que ser explorado ali, porque não estamos falando de uma paisagem de deserto de areia. Para cada canto, uma paisagem. Desde planícies salinas a gêiseres borbulhantes, e pasmem,até flores, como aconteceu no mês passado, uma cena que se vê muito, muito pouco. Por isso encanta os olhos (e o coração) dos que já visitaram a região algumas vezes, assim como eu. O Atacama surpreende, encanta e mostra que mesmo um lugar aparentemente inóspito pode ser uma fonte inesgotável de beleza e fascínio.

Fortaleza Pucará de Quitor

A 500 anos atrás, um batalhão desigual de 1.000 espanhois marcou o fim do avanço da cultura atacamenha desenvolvida até então, que morreu junto com 25 indígenas caciques decapitados. Ali estão atualmente os rostos dos caciques talhados nas paredes de barro e guardam este lugar solene, o Pucara de Quitor. Dali se vê o Rio San Pedro, o Vale da Morte, os vulcões e a cidade. A posição estratégica desse pucará (fortaleza) abrigou a população dispersa ante de uma possível ameaça de guerra. Fica a apenas 3 quilômetros ao norte de San Pedro de Atacama, a visita a Pucara de Quitor é um tesouro que vale a pena conhecer.

ALMA – O maior observatório do mundo

O ALMA (Atacama Large Millimiter/Submillimeter Array) faz parte de uma associação internacional de astronomia (EUA, Europa, Japão, Canadá, Taiwan, Coreia) e é o projeto mais caro já construído, com um custo de mais de 1.000 milhões de euros. São impressionantes instalações que estão localizadas a uma altitude de 5.000 metros, no planalto de Chajnantor, nos Andes do deserto do Atacama. As condições secas e de altitude, com chuvas quase inexistentes, fazem deste lugar uma das melhores janelas do mundo para observar as estrelas. Para a visita, o agendamento deve ser feito no site deles. A procura é alta e recomenda-se reservar com a maior antecedência possível e até mesmo se inscrever na lista de espera. É uma visita gratuita e guiada.

(https://welcu.com/alma/visit-2018?locale=es)

O vulcão Lascar

O Vulcão Lascar é um vulcão ativo localizado com 5.592 m de altitude. A sua última erupção aconteceu em 18 de abril de 2006 e há uma permanente fumarola que sai constantemente de sua cratera, e pode ser vista desde San Pedro do Atacama a alguns quilômetros de distância. Por estar ativo em nível intenso, ao escalá-lo requer-se aclimatação prévia e equipamento próprio, além de autorização das autoridades chilenas. Mas o esforço compensa, pois permite a observação da gigantesca cratera com 750 metros de diâmetro e 300 metros de profundidade e uma bela vista do local. Acompanhado por um guia de alta montanha com equipamento profissional, a subida dura aproximadamente 3 horas até a cratera ativa e 2 horas para descer.

Mountain Bike no Vale da Lua e “Magic Bus”

As trilhas são sinuosas de areia e rocha, e as formações geológicas e o cenário esculpido pelo vento e pela água ao longo de milênios, maravilhoso. O “Magic Bus” no Vale da Lua é uma relíquia intrigante, antiga e descolorida pelo tempo, situado em um dos locais mais inóspitos do Vale. A origem exata do Magic Bus é envolta em mistério e lendas locais. Alguns dizem que era um veículo utilizado por mineiros ou exploradores que ficaram presos no deserto, enquanto outros acreditam que fazia parte de uma expedição que falhou. O ônibus foi, em algum momento, abandonado por ali, que aliás é um lugar perfeito para observação astronômica.

O outro lado do Gêiseres del Tatio

Um dos passeios mais clássicos e mais buscados do Deserto do Atacama é o Geyser del Tatio. Não é por menos, ele é o terceiro maior campo geotérmico do planeta, imerso em uma impressionante paisagem árida, cuja água e vapor que brotam desse lugar saem violentamente das profundezas da terra. Localiza-se a 89 km da cidade de San Pedro do Atacama, a mais de 4 mil metros acima do nível do mar, convertendo-se assim em um dos mais altos do mundo. Os geysers estão em seu pico das 05:30 as 07:00 da manhã, quando a altura dos jatos pode facilmente chegar a 10 metros. Porém o que muitos não conhecem e a poucos minutos dali, fica o Geiser Blanco, um rio termal (chamado Putana) onde é possível entrar para banho.

Hospedagem no Nayara Alto Atacama

O único hotel na região de San Pedro que é totalmente envolvido pelo ambiente natural localizado no deserto. Situada no Vale de Catarpe Vale na Cordilheira do Sal, há pouco mais de 3,5 km da Praça de São Pedro. O design do Nayara Alto Atacama foi influenciado pela arquitetura aldeã local e concebido para se misturar perfeitamente em seu ambiente. Projetado com espaçosos lounges ao ar livre e cercado por uma paisagem exuberante o fazem ser diferente dos outros hoteis. Com a localização privilegiada, no meio do deserto, o hotel está limpo da contaminação das luzes do povoado, permitindo uma visualização mais cristalina das estrelas, que podem também ser vistas do observatório localizado dentro do próprio hotel. Um contato único com o deserto.

