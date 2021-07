5 casos de pessoas que morreram envenenadas

Na última terça-feira (06) o inquérito sobre a morte do casal Rosineide Dorneles Mendes Oliveiras e Willis Penna de Oliveira foi concluído, indicando que os dois morreram após ingerirem um solvente industrial que foi inserido em um óleo de semente de abóbora que eles compraram online.

Relembre abaixo outros casos de mortes causadas por envenenamento:

Caso Paraisópolis

Duas amigas desapareceram no dia 3 de junho em Paraisópolis, em São Paulo, após uma festa no local. O corpo delas foi encontrado só no dia 15 do mesmo mês, no acostamento do Rodoanel Mário Covas. Segundo investigação da Polícia Civil, as duas foram mortas após tomarem alguma substância colocada em suas bebidas.

Os investigadores também trabalham com a possibilidade de ambas terem sido executadas pelo Tribunal do Crime Organizado. Uma delas namorava um policial militar e a outra com um traficante do Rio de Janeiro, o que iria contra os interesses do tráfico em Paraisópolis.

Caso Yoozoo

Lin Qin, presidente da desenvolvedora de jogos Yoozoo, morreu no Natal após ser envenenado em Xangai, na China. Apesar de poucas informações sobre o caso terem sido divulgadas, a Polícia local suspeita de um colega de Lin, identificado apenas como Xu. O patrimônio da vítima era avaliado em R$ 5,4 bilhões.

Ele morreu após procurar o hospital passando mal, mas ainda em condição estável. No dia 25 de dezembro do ano passado, entretanto, ele piorou e faleceu.

Professor Odailton

Professor no Distrito Federal, Odailton Charles de Albuquerque Silva morreu em fevereiro de 2020 após ingerir uma bebida oferecida por um colega no Centro de Ensino Fundamental 410 norte. Segundo a perícia criminal realizada, foram encontrados vestígios de raticida (veneno de rato) nas roupas do professor.

Depois de passar mal, ele foi socorrido e levado ao hospital, mas veio a óbito cinco dias depois.

Veneno no espetinho

Uma mulher indonésia foi presa em maio deste ano por matar acidentalmente um menino com um espetinho de carne envenenado. Segundo informações do jornal britânico “The Times”, a mulher, chamada Nani, pediu para um motorista entregar uma porção de espetinhos na casa do ex-namorado, que a largou para casar com outra pessoa.

Ao chegar no local, entretanto, não havia ninguém na casa e para não jogar a comida fora, decidiu levar os espetinhos para casa. Sua mulher e filho comeram o alimento com um molho que veio à parte, que o motorista não ingeriu. Após a refeição, ambos passaram mal. No hospital, a mulher foi socorrida, mas o menino acabou morrendo.

A mulher que tinha enviado os espetinhos foi presa.

Envenenamento massivo no Camboja

Segundo informações da Agência France-Presse, onze pessoas morreram no Camboja após beberem um vinho de arroz tóxico. Só nos últimos dois meses, mais de 30 pessoas morreram no país após ingerirem vinhos de arroz contendo metanol. Esse tipo de bebida, produzido artesanalmente, é muito popular na zona rural do país.

