5 asteroides, incluindo um do tamanho de um estádio, deverão passar perto da Terra

Um asteroide do tamanho de um estádio esportivo estava se aproximando da Terra esta semana e será acompanhado por outros quatro corpos celestes, com o maior passando a menos de 3,2 milhões de quilômetros do Planeta Azul na sexta-feira.

O asteróide 2008 OS7 tem aproximadamente 270 metros de diâmetro, de acordo com a NASA, e fará sua maior aproximação à Terra em 2 de fevereiro, quando a rocha espacial, descoberta pela primeira vez em 2008, deverá nos atingir por 2,84 milhões de quilômetros.

Embora não haja risco de impacto, sua distância ainda está diminuindo o suficiente para acompanhá-lo no site Asteroid Watch do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA , que rastreia as próximas cinco aproximações de asteróides.

O OS7 de 2008 encerrará uma semana em que uma saraivada de outros asteróides passará um pouco perto demais para confortar o mundo como o conhecemos.

No domingo, o AU4, um asteróide do “tamanho de um edifício” com aproximadamente 80 metros, passou pela Terra por aproximadamente 6,30 milhões de quilômetros no seu ponto mais próximo.

Então, na terça-feira (30), o EG passará um pouco mais perto, o asteróide do “tamanho de um avião” que deverá navegar a uma distância de cerca de 6 milhões de quilômetros.

O asteroide que deverá ser o mais próximo nesta semana será na quinta-feira, quando o asteroide 2024 BY, que a NASA descreve como sendo aproximadamente do tamanho de uma casa, chegará a 2,52 milhões de quilômetros.

Nesse mesmo dia, outro asteróide do tamanho de um avião, o 2003 BM4, com cerca de 36 metros de diâmetro, passará a uma distância de 3,06 milhões de quilômetros.

Para efeito de comparação, a distância média da Terra à Lua é de cerca de 384 mil quilômetos, de acordo com a NASA. O Sol está a aproximadamente 149 milhões de milhas da Terra.

De acordo com a NASA, “a maioria dos objetos próximos da Terra têm órbitas que não os aproximam muito da Terra e, portanto, não apresentam risco de impacto, mas uma pequena fração deles – chamados asteroides potencialmente perigosos – requer mais atenção”.

A definição da NASA de “objetos potencialmente perigosos” (PHO) inclui asteróides e cometas com mais de 150 metros de comprimento, previstos para chegarem a 7,5 milhões de quilômetros da Terra.

Em Dezembro, a NASA lançou o OSIRIS-APEX para estudar Apophis, o chamado asteróide “ Deus do Caos ”, uma rocha enorme medindo cerca de 370 metros de diâmetro, que deverá passar perto do planeta a uma distância impensável de 32.000 quilômetros de distância em 2029.

De acordo com a NASA , um asteróide chegando tão perto da Terra “não acontecia desde o início da história registrada”.

