5 alimentos que podem aumentar o risco de câncer

A alimentação influencia diretamente na saúde, por isso, manter uma dieta balanceada é essencial. Hábitos alimentares pouco saudáveis ​​e escolhas inadequadas podem desencadear doenças hepáticas, renais, cardíacas e oncológicas. Enquanto algumas dessas condições podem ser tratadas, outras podem ser fatais, como o câncer.

As células cancerígenas podem se desenvolver por diversos motivos, como sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, exposição ao sol e até alimentação inadequada. Evitando esses hábitos é possível diminuir o risco de desenvolver alguns tipos de câncer. Para te ajudar a focar nisso, listamos cinco alimentos que podem propiciar o aumento das células cancerígenas; veja. As informações são do jornal “The Times of India”.

Carne processada

Proteínas animais, como carnes vermelhas, aves, peixes e ovos são saudáveis, desde que sejam consumidas com moderação. Esses alimentos em forma processada — salga, cura, fermentação, defumação, entre outros —, para conservar e realçar o sabor, não são boas opções e podem refletir em problemas que variam de ganho de peso ao câncer colorretal. Isso acontece devido ao processo que produz um composto que pode ser cancerígeno.

Frituras

O excesso de alimentos fritos também merece ser evitado. Estudos indicam que o composto químico chamado acrilamida, formado pelas altas temperaturas da fritura, podem aumentar o estresse oxidativo e a inflamação no corpo, que estão relacionados ao crescimento de células cancerosas.

Refinados

Alimentos refinados, como farinha, açúcar ou óleo também são alarmantes. Estudos apontam que açúcar e carboidratos altamente processados ​​também podem aumentar o risco de estresse oxidativo e inflamação no corpo, o que pode causar câncer de ovário, mama e de endométrio.

Álcool e bebidas gaseificadas

Álcool e bebidas gaseificadas são ricos em açúcar refinado e calorias. O consumo excessivo dessas opções pode aumentar o número de radicais livres no corpo e causar inflamação, além de dificultar o diagnóstico de células pré-cancerosas e cancerígenas no corpo.

Enlatados e instantâneos

Alimentos enlatados e instantâneos também podem aumentar o risco de desenvolver câncer. A maioria das embalagens desses produtos são revestidos com uma substância química chamada Bisfenol A (BPA), composto que quando dissolvido nos alimentos pode causar desequilíbrios hormonais, alterações no DNA e câncer.

