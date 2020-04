5 alimentos, 5 receitas: Como cozinhar com pouco Com poucos ingredientes, você come bem o dia inteiro

Não sabe o que cozinhar com o pouco que tem? Separe apenas cinco ingredientes chave e nós te falamos cinco receitas saudáveis, fáceis e rápidas de fazer para todas as etapas do dia.

Os ingredientes principais:

Amêndoa

Queijo de cabra

Hortelã

Repolho roxo

Atum enlatado em pedaços (sem óleo)

Tenha em mãos:

Ovos

Cebola roxa

Suco de limão

Cenoura

Pimenta jalapeño em conserva

Tortilhas de milho

Mel

Mirtilo desidratado

Maionese

Missô

Minimassa de torta congelada

As receitas:

Café da manhã

Omelete de queijo de cabra e hortelã

Amasse uma fatia de queijo de cabra com 1 col. (sopa) de hortelã picada e separe. Bata 2 ovos e 1 col. sopa de cebola roxa com uma pitada de sal e pimenta. Em fogo médio, derrame a mistura em uma frigideira e cozinhe por um minuto. Vire e jogue o queijo por cima. Dobre a omelete e cozinhe por 2 a 3 minutos.

Almoço

Hambúrguer de atum com maionese missô

Combine 5 pedaços de atum enlatado, 2 col. (sopa) de cebola picada, 1 col. (sopa) de hortelã picada, 1 col. (chá) de pimenta jalapeño picada e 1 clara de ovo. Divida em duas partes no formato de hambúrguer e cozinhe em uma frigideira untada em óleo sobre fogo médio até que fiquem dourados (mais ou menos 2 minutos de cada lado). Embrulhe cada hambúrguer em uma folha de repolho roxo e finalize com 1 col. (sopa) de maionese misturada com 1 col. (chá) de missô. Salpique amêndoas picadas por cima para enfeitar.

+ Para turbinar o hambúrguer, adicione um pouco do suco da pimenta jalapeño em conserva na massa ainda crua.

Lanche

Mix de petiscos apimentados e doces

Preaqueça o forno a 230 graus. Misture ¼ de xíc. (chá) de amêndoas, 1 ½ col. (chá) de mel, ½ col. (chá) de azeite de oliva, ½ col. (chá) de pimenta preta e uma pitada de sal. Coloque em uma assadeira coberta de papel manteiga e leve ao forno até que atinja uma coloração alaranjada (cerca de 6 minutos). Deixe esfriar e jogue em uma tigela junto a 1 col. (sopa) de mirtilo desidratado.

Jantar

Tacos de atum

Misture 5 pedaços de atum enlatado, 2 col. (sopa) de suco de limão, 1 col. (sopa) de hortelã picada e ½ col. (sopa) de azeite de oliva. Separadamente, combine ½ xic. (chá) de repolho roxo picado, ¼ xic. (chá) de cebola ralada e 1 col. (sopa) de pimenta jalapeño picada com 1 col. (chá) do suco da conserva. Divida o mix de atum em duas tortilhas e a mistura de repolho por cima de cada uma. Decore com mais hortelã picada.

Sobremesa

Torta de queijo de cabra com amêndoas e mel

Preaqueça o forno a 210ºC. Asse três minimassas tortinhas até que as beiradas estejam douradas (cerca de 3 minutos). Retire. Asse 1 col. (sopa) de amêndoas e pique depois de frias. Misture 1 fatia de queijo de cabra com 1 col. (chá) de mel. Divida a mistura de queijo entre as massas de torta, respingue as amêndoas e enfeite com uma folha de hortelã. Derrame mel por cima, se desejar.