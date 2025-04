4ª rodada do Brasileirão começa nesta terça-feira; saiba onde assistir os jogos

Nesta terça-feira, 15, começa a 4ª rodada do Brasileirão 2025. Às 21h30, horário de Brasília, Ceará e Vasco, no Castelão, dão o pontapé inicial em jogo único nesta noite.

Depois de uma rodada cheia no final de semana, essa será a primeira vez com jogos do Campeonato Brasileiro no meio da semana, se estendendo até quinta-feira, 17.

+ CBF inicia treinamento da arbitragem após críticas sobre falta de profissionalização

Até o momento, Flamengo e Palmeiras dividem a liderança do torneio com sete pontos. Juventude, Vasco e Fluminense, com 6, fecham o G-5. Na parte de baixo da tabela, Atlético Mineiro, com dois pontos, Santos, Vitória e Sport com um ponto fecham o Z-4.

O grande destaque da 4ª rodada é justamente o confronto do Alviverde Paulista. Tentando manter a invencibilidade na competição, o Palmeiras encara o Internacional, uma das sensações da temporada, em Porto Alegre, no estádio Beira Rio.

Confira os confrontos e onde assistir:

Terça-feira, 15

Ceará x Vasco – Castelão, 21h30

Onde assistir : SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view) Provável Ceará : Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado, Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Matheus Araújo; Aylon, Galeano e Pedro Raul. Técnico : Léo Condé

: Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado, Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Matheus Araújo; Aylon, Galeano e Pedro Raul. : Léo Condé Provável Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Paulinho (ou Jair), Payet, Garré, Nuno Moreira e Vegetti. Técnico: Fabio Carille

Quarta-feira, 16

Botafogo x São Paulo – Engenhão, 18h30

Onde assistir : Premiere (pay-per-view)

: Premiere (pay-per-view) Provável Botafogo : John; Vitinho, Jair, Barboza, Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas; Artur, Savarino, Patrick de Paula (Matheus Martins); Igor Jesus. Técnico : Renato Paiva

: John; Vitinho, Jair, Barboza, Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas; Artur, Savarino, Patrick de Paula (Matheus Martins); Igor Jesus. : Renato Paiva Provável São Paulo: Rafael, Ferraresi, Sabino (Ruan), Alan Franco, Enzo Díaz (Wendell); Alisson, Marcos Antônio, Luciano; Lucas Ferreira, Ferreirinha, Calleri. Técnico: Zubeldia

Sport x RB Bragantino – Ilha do Retiro, 19h

Onde assistir : Premiere (pay-per-view)

: Premiere (pay-per-view) Provável Sport : Caíque França; Hereda, João Silva, Lucas Cunha e Chico; Lucas Lima, Du Queiroz, Rivera, Sérgio Oliveira e Barletta; Lenny Lobato. Técnico : Pepa

: Caíque França; Hereda, João Silva, Lucas Cunha e Chico; Lucas Lima, Du Queiroz, Rivera, Sérgio Oliveira e Barletta; Lenny Lobato. : Pepa Provável RB Bragantino: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires (Fabinho) e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha e Laquintana (Henry Mosquera). Técnico: Fernando Seabra

Mirassol x Grêmio – Campos Maia, 19h

Onde assistir : Premiere (pay-per-view)

: Premiere (pay-per-view) Provável Mirassol : Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Daniel Borges; Neto Moura, José Aldo, Danielzinho e Gabriel; Clayson e Iury Castilho. Técnico : Rafael Guanaes

: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Daniel Borges; Neto Moura, José Aldo, Danielzinho e Gabriel; Clayson e Iury Castilho. : Rafael Guanaes Provável Grêmio: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Edenílson, Dodi, Villasanti e Cristaldo; Braithwaite e Pavón. Técnico: Gustavo Quinteros

Internacional x Palmeiras – Beira Rio, 19h30

Onde assistir : Prime Video (streaming)

: Prime Video (streaming) Provável Internacional : Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Carbonero e Valencia. Técnico : Roger Machado

: Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Carbonero e Valencia. : Roger Machado Provável Palmeiras: Weverton; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira

Corinthians x Fluminense – Neo Química Arena, 19h30

Onde assistir : Record (TV Aberta) e Premiere (pay-per-view)

: Record (TV Aberta) e Premiere (pay-per-view) Provável Corinthians : Matheus Donelli; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique (Cacá) e Angileri (Bidu); Raniele, Carrillo e Breno Bidon; Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico : Ramón Díaz

: Matheus Donelli; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique (Cacá) e Angileri (Bidu); Raniele, Carrillo e Breno Bidon; Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto. : Ramón Díaz Provável Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio (Thiago Santos), Freytes e Renê; Bernal, Martinelli e Lima (Ganso); Arias, Canobbio (Keno) e Cano. Técnico: Renato Gaúcho

Flamengo x Juventude – Maracanã, 21h30

Onde assistir : Premiere (pay-per-view)

: Premiere (pay-per-view) Provável Flamengo : Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Michael e Bruno Henrique. Técnico : Filipe Luís

: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Michael e Bruno Henrique. : Filipe Luís Provável Juventude: Gustavo; Ewerthon, Adriano Martins, Abner e Felipinho; Giraldo, Jádson e Mancada; Giovanny, Batalla e Taliari. Técnico: Fábio Matias

Vitória x Fortaleza – Barradão, 21h30

Onde assistir : TV Bahia (TV aberta, somente para o Estado da Bahia) e Premiere (pay-per-view)

: TV Bahia (TV aberta, somente para o Estado da Bahia) e Premiere (pay-per-view) Provável Vitória : Lucas Arcanjo; Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Matheusinho, Baralhas e Willian; Erick, Mosquito e Janderson. Técnico : Thiago Carpini

: Lucas Arcanjo; Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Matheusinho, Baralhas e Willian; Erick, Mosquito e Janderson. : Thiago Carpini Provável Fortaleza: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pol Fernández, Yago Pikachu e Calebe; Marinho e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Santos x Atlético-MG – Vila Belmiro, 21h30

Onde assistir : TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)

: TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view) Provável Santos : Brazão; Léo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Pituca e Neymar; Thaciano, Rollheiser e Tiquinho. Técnico : César Sampaio

: Brazão; Léo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Pituca e Neymar; Thaciano, Rollheiser e Tiquinho. : César Sampaio Provável Atlético-MG: Éverson; Natanael, Lyanco, Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Cuello, Hulk e Rony. Técnico: Cuca

Quinta-feira, 17

Cruzeiro x Bahia – Mineirão, 21h30