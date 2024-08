47ª Expointer é lançada no RS; evento será de 24 de agosto a 1º de setembro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/08/2024 - 8:18 Para compartilhar:

São Paulo, 13 – O governo gaúcho promoveu na segunda-feira, 12, em Porto Alegre, o lançamento da 47ª Expointer, uma das maiores e mais tradicionais feiras agropecuárias do País. O evento ocorrerá entre 24 de agosto e 1º de setembro, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS), e, após as cheias que assolaram o Estado entre o fim de abril e maio, terá como slogan “Superar é da nossa natureza”.

Os nove dias de feira contarão com competições e julgamentos de animais, bem como de comércio e lazer, mostrando a produção rural gaúcha, a tecnologia, a inovação e práticas sustentáveis, além do melhor da genética do Rio Grande do Sul, disse em nota a Secretaria de Agricultura o Estado.

Este ano, a Expointer contará com 3.458 animais de argola (que vão a julgamento), quase o mesmo número da edição passada (3.480). A categoria de animais rústicos teve um incremento de 69% no número de inscritos, totalizando 1.344.

O Parque Assis Brasil, que também foi afetado pelas cheias, está tomado de obras, diz a pasta.

“Devido às enchentes que atingiram o local, o governo do Estado está investindo cerca de R$ 6 milhões em reformas e benfeitorias para melhorar a experiência do público”, continua a secretaria, na nota. “A reestruturação das redes elétrica e hidráulica está em andamento, assim como a recuperação de calçamento das ruas e o conserto das calhas dos pavilhões Internacional, da Agricultura Familiar, do Comércio e do Gado de Leite.”