20/05/2024 - 15:30

Virna Dias jogadora de vôlei, esteve presente nas grandes conquistas da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino. Foram 2 medalhas de bronze nos jogos Olímpicos em Atlanta 1996 e Sydney 2000 ,4 títulos do Gran Prix de Vôlei, e os vice campeonatos do Campeonato Mundial 1994,além de 2 Copas do Mundo. Atuou também no Vôlei de Praia.

Virna conquistou seus títulos graças a sua disposição para treinar e se aperfeiçoar fora do comum ,se destacou como atacante e sem deixar de fazer sucesso nas demais posições.

Nesse episódio Virna conta sua trajetória e com a fé e a sabedoria de seu saudoso pai,a ajudou nunca desistir

Relata também uma experiência extra física de uma luz que a envolveu em determinado jogo, dando- lhe coragem para enfrentar novos desafios!

Sua personalidade marcante e generosa a levou para o sucesso na vida profissional e familiar