450 toneladas de sementes ‘piratas’ de soja são apreendidas no RS

São Paulo, 7 – A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) do Rio Grande do Sul participou na quinta-feira, 6, de operação conjunta com o Ministério da Agricultura e a Polícia Civil na apreensão de 450 toneladas de sementes de soja sob suspeita de pirataria.

Conforme nota da secretaria, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão nos municípios de Santa Bárbara do Sul, Carazinho e Almirante Tamandaré do Sul.

“Considerando o preço base, as sementes apreendidas representam mais de R$ 1,5 milhão. Algumas dessas sementes estavam sendo ofertadas como sementes originais, de custo ainda maior”, explicou a chefe adjunta da Divisão de Insumos e Serviços Agropecuários da secretaria, Rita Antochevis.

Na ação, também foram detectados armazenamento e destinação incorreta de embalagens vazias de agrotóxicos, crimes ambientais de queimadas e agrotóxicos proibidos no Brasil.

