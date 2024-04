Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/04/2024 - 9:00 Para compartilhar:

Musa fitness, Gracyanne Barbosa, que anunciou seu divórcio com o cantor Belo essa semana, chama atenção nas redes sociais cada vez que compartilha detalhes da sua dieta com ovos. Em fevereiro, no seu Instagram, ela revelou que consome 40 ovos por dia, o que totaliza 1200 unidades por mês.

“Vi que ontem saíram umas notícias falando de ovos, que ninguém aguenta mais me ver comendo ovo. Gente falando: ‘duvido que ela coma tudo isso de ovo!’. Que bobeira! Eu vou inventar que como ovo para sair na mídia? Nossa!”, disparou ela.

+ Gracyanne se declara a Belo e não descarta volta: ‘Onde existe amor, existe chance’

+ Conheça Gilson de Oliveira, apontado como pivô da separação de Gracyanne e Belo

+ Traição, gravidez, dívidas e fotos picantes: relembre o casamento de Belo e Gracyanne Barbosa

A influencer ressaltou que a dieta baseada em ovos faz bem para e garantiu que a ingestão numerosa do alimento não lhe provoca gases.

“A digestão do ovo é maravilhosa para mim, gosto do paladar do ovo, gosto de omelete, ovo com canela, ovo com limão…”, elencou a fisiculturista.

“Gosto de ovo de qualquer jeito. Por incrível que pareça, não me faz peidar. Meu organismo está tão acostumado com isso. Quanto mais saudável, menos flatulências”, disse.

Em entrevista ao podcast “Poddelas”, ela também revelou mais detalhes da sua rotina.

Veja o vídeo: