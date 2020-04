4 posturas de yoga para te ajudar a dormir

O verdadeiro poder do yoga? Um fluxo que ajuda a dormir profundamente, para que você acorde pronto para aproveitar o dia (vários estudos confirmam essa ligação). Faça esta série da instrutora de yoga e massagista Amanda Kerpius, inspirada no Healing Yoga (de Dra. Loren Fishman), 30 minutos antes de dormir para ajudar a acalmar o sistema nervoso. Conheça essas posturas de yoga para te ajudar a dormir e concentre-se na respiração para meditar instantaneamente.

Para cada postura, concentre-se em expirações mais longas e inalações mais curtas. Tente inspirar por duas contagens e expirar por quatro. Essa técnica ajuda a relaxar e dormir melhor, diz Kerpius.

Posturas de yoga para te ajudar a dormir

Postura entrelaçada sentada

Sente-se no chão, juntando as solas dos pés e deixando os joelhos caírem para os lados. Respire fundo e levante o peito, depois expire ao dobrar o quadril, estendendo os braços para a frente, se estiver confortável. Segure por dois a três minutos. Uma postura com a cabeça abaixada, como esta, pode aliviar a ansiedade, observa Kerpius.

Bebê feliz

Deite-se com a barriga para cima no chão, depois levante as pernas e dobre os joelhos em direção às axilas. Pegue as extremidades externas dos pés com as mãos, solte os pés em direção ao teto e amoleça a parte inferior das costas para grudar no chão. Respire fundo, sentindo suas costas se expandirem no chão. Segure por um a dois minutos. A postura inspirada no bebê libera tensão na região lombar.

Posturas de yoga para te ajudar a dormir: Postura entrelaçada deitada

Armazena o estresse nos quadris? Essa configuração o soltará. Deite-se de barriga para cima no chão, dobre os joelhos e junte as solas dos pés para que os joelhos caiam para os lados e as bordas externas dos pés fiquem no chão. (Coloque um travesseiro sob cada coxa, se precisar de mais apoio.) Descanse os braços ao lado do corpo, com as palmas voltadas para o teto. Mantenha por três a quatro minutos.

Torção

Deite-se com a barriga para cima no chão e levante os joelhos, unidos, em direção ao peito. Abaixe suavemente os joelhos para o lado direito do corpo e estenda o braço esquerdo para a esquerda, mantendo os ombros no chão (adicione um travesseiro sob o ombro esquerdo, se necessário). Vire a cabeça também para o lado esquerdo. Segure por um a dois minutos. Volte ao início e repita do outro lado. As torções são incrivelmente centradas (quando você volta ao ponto morto).