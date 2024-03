4 em cada 5 pessoas em um relacionamento admitem que seu parceiro as mantém acordadas à noite

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 13/03/2024 - 1:58 Para compartilhar:

Um terço dos americanos anseia pelas noites em que seu parceiro não está em casa para que eles fiquem com a cama só para eles, de acordo com um novo estudo.

A pesquisa com 2.000 americanos que moram com um parceiro descobriu que 36% apreciam quando eles ou o parceiro não estão em casa, pois não precisam dividir a cama.

Talvez seja porque os resultados mostram que quatro em cada cinco entrevistados (82%) admitem que os hábitos de sono do parceiro os acordam consistentemente durante a noite.

O ronco do parceiro (52%), folhear o telefone antes de dormir (33%) e acordar à noite para usar o banheiro (33%) foram os hábitos mais comuns que perturbam o sono.

Além disso, um quarto dos entrevistados também lida com o parceiro monopolizando as cobertas (27%), revirando-se durante a noite (25%) ou “pescando estrelas” na cama (21%).

Conduzida pela OnePoll em nome da Avocado Green Mattress , a pesquisa descobriu que, apesar desses aborrecimentos, a maioria dos entrevistados ainda não está pronta para considerar um “divórcio do sono” de seu parceiro.

Setenta e nove por cento dos inquiridos partilham a cama com o parceiro, enquanto os restantes 21% dormem em quartos diferentes (10%), dormem separados no mesmo quarto (5%) ou admitem que “depende da noite” (6%). ).

Isto varia dramaticamente de geração para geração: apenas 2% dos membros da Geração Z entrevistados disseram que dormem em um quarto diferente do de seu parceiro, em comparação com um em cada cinco baby boomers (18%).

Independentemente da geração, apenas um quinto (21%) daqueles que atualmente partilham uma cama acreditam que dormirão em camas separadas no futuro – mas isso não quer dizer que alguns casais não tenham encontrado benefícios em dormir separados.

Os resultados revelaram que 42% daqueles que dormem separados do parceiro acreditam que isso “rejuvenesceu” o seu relacionamento – e 23% acreditam que também melhorou a sua vida sexual com o parceiro.

Não só isso, mas 70% acreditam que a qualidade do sono aumentou como resultado de dormirem numa cama separada do parceiro.

“Se o seu parceiro ronca, considere presenteá-lo com um travesseiro. Pode ser difícil dormir quando alguém ronca na mesma cama que você, mas um travesseiro em forma de cunha pode ajudar a reduzir o ronco durante a noite e garantir que você e seu parceiro acordem revigorados”, disse Christine Carpio, gerente sênior de abacate da Avocado. Comunidade + Impacto Social.

Mesmo que não estejam à procura de um “divórcio do sono”, 48% de todos os entrevistados admitem que a qualidade do sono melhora quando dormem sozinhos na cama, em vez de dormirem com o parceiro.

Mas podem não estar verdadeiramente sozinhos – o inquérito também perguntou aos inquiridos se tinham filhos pequenos, com menos de seis anos (20% dos inquiridos), ou um cão ou gato (38% dos inquiridos).

Desses entrevistados (74% do total), 24% admitiram que preferem dormir com o filho e/ou animal de estimação do que com o parceiro.

“A boa notícia é que o ‘divórcio do sono’ não é a única maneira de melhorar a qualidade do seu sono. Investir em colchões, travesseiros e roupas de cama feitos de materiais confortáveis ​​​​e de suporte pode melhorar o sono para você e seu parceiro – bem como para a criança ou animal de estimação, se estiverem na cama com você – levando a menos reviravoltas e um sono significativamente melhor ”, disse Laura Scott, Diretora de Marketing de Marca da Avocado Green.

