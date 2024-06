4 em cada 10 italianos estão com sobrepeso, diz estudo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/06/2024 - 12:01 Para compartilhar:

ROMA, 7 JUN (ANSA) – Um novo estudo divulgado nesta sexta-feira (7) pelo Instituto Superior de Saúde (ISS) apontou que quatro em cada 10 italianos estão acima do peso.

A pesquisa ainda indicou que os cidadãos do país europeu estão lutando para cumprir o regime de alimentação saudável de cinco frutas e vegetais por dia.

Em outro recorte do levantamento, 3% dos entrevistados afirmam que não incluem frutas ou vegetais em suas refeições, enquanto 45% consomem três porções por dia.

O ganho de peso aumenta com a idade, segundo o relatório, e é mais frequente entre os homens do que as mulheres. Os pesquisadores ainda notaram um aumento “alarmante” do excesso de peso e da obesidade entre os jovens.

O relatório alerta que os problemas com o peso ocorrem pelas mudanças no estilo de vida, incluindo comer demais, compulsivamente e não praticar exercícios físicos.

O estudo da ISS conclui que menos da metade das pessoas com excesso de peso foram aconselhadas pelos seus médicos de família a perder peso “As opiniões médicas contam, e aqueles que são instruídos a fazer dieta eventualmente o fazem”, afirmou o instituto. (ANSA).