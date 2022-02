4 dicas para prevenir as estrias

As estrias tendem a causar incômodo estético na grande maioria das pessoas que as têm, porém essa condição é totalmente natural, e pode acometer qualquer uma, independentemente da idade, forma física e condição social.

+ Dermatologistas esclarecem 5 mitos sobre a pele que você precisa saber

+ Testamos: laser de tratamento para eliminar estrias

As marcas de estrias — brancas, vermelhas ou roxas — são resultados do esticamento da pele, que rompe as fibras elásticas e colágenas da derme, comum durante a puberdade, processo de ganho de peso, gravidez, genética e quaisquer outros motivos relacionados à elasticidade. Portanto, se você já possui e quer prevenir novas, ou se não tem e deseja continuar sem, confira quatro dicas para evitá-las. As informações são do “Healthline”.

Controle de peso

O processo de ganho de peso ou até mesmo de emagrecimento, bem como o chamado “efeito sanfona”, contribuem para o surgimento de estrias. Portanto, controlar o peso e mantê-lo saudável pode evitar as marcas na pele. A recomendação é seguir uma dieta saudável e realizar exercícios físicos, e se notar um rápido aumento ou perda de peso, vale consultar um médico para descobrir o motivo.

Hidrate-se

A água é uma grande aliada à saúde e à estética, logo, não é diferente nesse caso. Beber água ajuda a manter a pele hidratada e macia, diminuindo a possibilidade de desenvolver estrias. Já bebidas com cafeína, como café, podem ter o efeito contrário, por isso é importante associar tal ingestão com água, chá de ervas e outros líquidos descafeinados.

Além da hidratação interna, é indispensável o uso diário de cremes hidratantes em todo o corpo, principalmente se estiver grávida.

Inclua nutrientes na dieta

A dieta balanceada é essencial, e o resultado é potencializado quando associada com alimentos nutritivos, ricos em vitaminas C, D e E, zinco e proteína. Uma boa dica para fazer refeições inteligentes é escolher alimentos não processados, naturais e incluir diferentes cores no prato.

Consulte um dermatologista

O acompanhamento dermatológico pode ser um grande aliado para pessoas que têm estrias ou estão predispostas devido à genética. O profissional pode trabalhar para minimizar a aparência das marcas já existentes e/ou realizar tratamentos para evitar novas cicatrizes.

Saiba mais