3tentos registra lucro líquido de R$ 217,8 milhões no 3º tri (+ 28,8% ante 1 ano)

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/11/2023 - 10:15 Para compartilhar:

São Paulo, 7 – A 3tentos, empresa de Santa Bárbara do Sul (RS) que atua no varejo de insumos agrícolas, originação e trading de grãos e industrialização, registrou lucro líquido de R$ 217,86 milhões no terceiro trimestre de 2023, aumento de 28,8% em relação ao apurado no terceiro trimestre de 2022. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) atingiu R$ 177,69 milhões no terceiro trimestre de 2023, alta de 63% na mesma base de comparação. A margem Ebitda ficou em 7,4%, ante 5,6% no terceiro trimestre de 2022.

Já a receita operacional líquida chegou a R$ 2,4 bilhões no período de julho a setembro, crescimento de 22,7% ante o intervalo correspondente do ano passado e recorde histórico da empresa. O destaque foi o segmento de Indústria, com crescimento de 67,7%, para R$ 1,279 bilhão.

“O marco se deve, sobretudo, à expansão para Mato Grosso, que passa a contar com sete lojas e com uma indústria de processamento de soja e produção de biodiesel, a terceira e maior planta da 3tentos no Brasil”, disse a empresa no documento de divulgação dos resultados.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias