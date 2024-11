3Tentos registra lucro de R$ 318,4 milhões e revisa projeções de produção

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/11/2024 - 14:45 Para compartilhar:

A 3Tentos, empresa de Santa Bárbara do Sul (RS) que atua no varejo de insumos agrícolas, originação e trading de grãos e industrialização, reportou lucro líquido de R$ 318,4 milhões no terceiro trimestre de 2024, alta de 46,1% em relação a igual período do ano passado. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado atingiu R$ 342 milhões, um crescimento de 194% na comparação anual, enquanto a receita operacional líquida somou R$ 3,496 bilhões, uma expansão de 45,4%, relatou a companhia na segunda-feira, 11, depois do fechamento do mercado financeiro.

O CEO e fundador da companhia, Luiz Osório Dumoncel, disse em comunicado que o desempenho no trimestre refletiu a “resiliência da companhia em sua ampla atuação na cadeia.” Dumoncel comentou sobre o cenário para o varejo de insumos, destacando as dificuldades devido ao crédito mais restrito e à menor rentabilidade do produtor. Mesmo com esse contexto, o segmento de insumos registrou crescimento de 3,2% ante o terceiro trimestre do ano passado, alcançando R$ 757,5 milhões em receita.

O segmento de grãos apresentou ainda mais crescimento, com receita de R$ 885,4 milhões, uma expansão de 126,5% em relação ao trimestre anterior. Dumoncel explicou que o aumento se deve à forte demanda e à atuação da companhia no trading de grãos. “A performance do nosso trading de grãos e a comercialização dos produtos industriais foram fundamentais para esses números. As três indústrias de esmagamento de soja e produção de biodiesel, em Ijuí, Cruz Alta, e Vera, operaram durante os últimos nove meses em capacidade próxima ao pleno, com alta qualidade no farelo e biodiesel produzidos”, afirmou.

Diante do cenário positivo, a 3Tentos revisou para cima suas projeções de produção para o ano. A estimativa de produção de biodiesel foi ajustada de 490 milhões para 560 milhões de litros. Na originação de grãos, a projeção de soja foi ampliada de 2,85 milhões para 3,1 milhões de toneladas, e a de milho subiu de 370 mil para 430 mil toneladas.

Dumoncel também mencionou o impacto do aumento da exigência de mistura de biodiesel de 13% para 14%, implementado em março deste ano, como fator impulsionador. “Esse primeiro aumento de 1 ponto já se refletiu nos resultados, reforçando nossa posição no mercado de biodiesel”, explicou.

Com uma expectativa otimista, Dumoncel afirmou que a companhia está “satisfeita com o desempenho da área de grãos e da indústria” e que mantém uma “expectativa muito positiva para os próximos trimestres”.