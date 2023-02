3tentos projeta maior originação de grãos em 2023 e início de unidade de biodiesel

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 10/02/2023 - 10:54 Compartilhe





Por Roberto Samora

SÃO PAULO (Reuters) – A empresa do agronegócio 3tentos afirmou nesta sexta-feira que projeta um aumento na originação de grãos na safra 2022/23 e também incremento de 65% na capacidade de processamento de soja este ano, já que prevê iniciar a operação de uma unidade produtora de biodiesel em junho.

Em apresentação divulgada ao mercado, a companhia que atua no varejo de insumos agrícolas, originação e trading/industrialização de grãos, farelo, óleo de soja e biodiesel afirmou que está otimista com a safra 2022/23 no Brasil, que deve ser recorde.





Neste contexto, a 3tentos afirmou que deverá ampliar a sua capacidade estática de armazenamento em 2023 para 1,6 milhão de toneladas, assim como projeta um salto na capacidade de esmagamento de soja, após a entrada em operação da unidade de biodiesel em Mato Grosso.

Com conclusão prevista para junho deste ano, a fábrica em Vera (MT) deverá ter capacidade de produção de 1.000 metros cúbicos de biodiesel ao dia, com processamento diário de 2.600 toneladas de soja –a 3tentos conta hoje com uma capacidade total de processamento de 4.000 t/dia, com operações no Rio Grande do Sul.

A empresa vê ainda uma recuperação de margens e abertura de mais nove lojas no Rio Grande do Sul e Mato Grosso, esperando ainda aumento da participação da unidade mato-grossense no resultado de insumos, assim como uma maior contribuição de serviços financeiros e digitais.

Com sede em Santa Bárbara do Sul (RS), a 3tentos anunciou na noite da véspera que fechou o ano de 2022 com lucro líquido de 571,2 milhões de reais, aumento de 32,7% em relação a 2021. No último trimestre do ano, o resultado líquido foi de 224 milhões de reais, com crescimento de 34,1% em relação ao mesmo período do ano anterior.

De acordo com o CEO e Diretor de RI da 3tentos, Luiz Osório Dumoncel, o resultado de 2022 foi “bastante positivo”, considerando o “cenário desafiador”, marcado pela quebra da safra de soja devido à severa estiagem no Rio Grande do Sul, e aos impactos na oferta de fertilizantes por conta da guerra na Ucrânia.

“Encerramos o ano com a certeza de que nosso ecossistema 3tentos enfrenta muito bem cenários adversos e consegue mitigar grande parte dos impactos presentes ao seu redor”, afirmou Dumoncel em nota.





A 3tentos disse que a boa segunda safra de milho de Mato Grosso em 2022 e uma produção recorde de trigo no Rio Grande do Sul compensaram o menor resultado da soja, cuja safra foi reduzida pela seca no Sul no ano passado. O lucro bruto da empresa subiu 20% em 12 meses, para 134 milhões de reais, assim como a margem avançou de 7,9% para 9,9% de um ano para outro.

No seu segundo ano como companhia aberta, a 3tentos disse que entregou crescimento nos resultados e que vai distribuir 57,2 milhões de reais em dividendos.

(Reportagem de Roberto Samora)

