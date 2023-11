3R Petroleum reverte lucro e tem prejuízo de R$ 77,4 mi no 3º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/11/2023 - 20:56 Para compartilhar:

A 3R Petroleum registrou prejuízo de R$ 77,453 milhões no terceiro trimestre do ano, revertendo os lucros do trimestre anterior (R$ 79,39 milhões) e do mesmo período de 2022 (R$ 469,77 milhões).

O Ebitda ajustado, ou seja, lucro antes de juros, impostos, amortizações e depreciação, foi um recorde da empresa, somando R$ 826,6 milhões entre julho e setembro, um avanço de 330,1% em relação aos R$ 192,64 milhões registrados no mesmo trimestre do ano passado. Com isso, a margem Ebitda ajustado ficou em 35,1%, queda de 3,2 pontos porcentuais na mesma base de comparação.

A receita líquida da 3R no período foi de R$ 2,36 bilhões, 369,8% maior que a registrada no terceiro trimestre do ano anterior, quando ficou em R$ 502,4 milhões.

A dívida líquida da companhia ao fim de setembro era de R$ 5,01 bilhões, com alta de 6% ante junho, no fim do segundo trimestre. Com isso, a alavancagem fica em 2,6 vezes a dívida líquida com relação ao Ebitda ajustado.

Resultado financeiro

A 3R informou que o resultado financeiro líquido ao fim do terceiro trimestre ficou negativo em R$ 718,97 milhões, revertendo o resultado financeiro positivo do segundo trimestre deste ano, de R$ 185,9 milhões, e o do mesmo intervalo de 2022, quando totalizou R$ 25,31 milhões.

Esse resultado foi justificado, em relatório, pelo pagamento de R$ 168,1 milhões referentes ao serviço de dívidas contratadas. Além disso, informou a 3R, pesaram “efeitos não caixa” que somaram R$ 545,7 milhões negativos. Destes, os mais relevantes são que a marcação a mercado de instrumentos derivativos de hedge (-R$ 218,5 milhões); juros e atualização monetária de instrumentos de dívida e arrendamentos (-R$ 112,6 milhões); e variação cambial de instrumentos de dívida dolarizados (-R$ 230,6 milhões).

Produção

No terceiro trimestre de 2023, a produção média diária de óleo alcançou 33,81 mil barris por dia (bbl/dia), um crescimento de 279% ante um ano antes e alta de 70,2% ante o segundo trimestre.

Já a produção média diária de gás atingiu 8,92 mil barris de óleo equivalente (boe/dia), alta de 49,2% na comparação interanual e de 4,9% na margem, ou seja, ante o trimestre imediatamente anterior.

