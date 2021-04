3R Petroleum: Produção de petróleo do Polo Macau sobe 5,3% em março

A produção do Polo Macau, operado pela 3R Petroleum na bacia do Potiguar (RN), subiu 5,3% em março, para 4.866 barris de petróleo por dia, segundo informações preliminares e não auditadas da petroleira. A produção média de gás natural, porém, teve uma ligeira queda, saindo de 910 milhões de metros cúbicos diários para 902 milhões de m³ diários.

No total, a 3R Petroleum teve uma produção média diária de 6.975 barris de óleo equivalente em março, referente às participações que possui nos polos de Macau e Pescada-Arabaiana, 2% a mais do registrado em fevereiro. O volume já considera a exclusão de 50% que a Petrogal possui no campo de Sanhaçu, no Polo Macau, e abrange os 35% que a 3R Petroleum detém no Polo Pescada-Arabaiana, também localizado na bacia de Potiguar.

O Polo Macau engloba os campos de Aratum, Macau, Serra, Salina Cristal, Lagoa Aroeira, Porto Carão e Sanhaçu e foi adquirido pela 3R Petroleum da Petrobras em agosto de 2019. Já o Polo Pescada-Arabiana foi adquirido em julho do ano passado, também em negociação com a Petrobras.

