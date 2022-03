3R Petroleum nega que tenha apresentado proposta por polo Bahia Terra da Petrobras

SÃO PAULO (Reuters) – A 3R Petroleum negou nesta quarta-feira que tenha apresentado proposta para aquisição do polo Bahia Terra, da Petrobras, diferentemente do que afirmou uma fonte com conhecimento do assunto à Reuters na véspera.

A petroleira afirmou ainda ter comunicado formalmente a Petrobras sobre a decisão de não participar da etapa de ofertas vinculantes para o referido ativo.

“Tal deliberação está relacionada com a visão da Administração de que o processo de construção do atual portfólio da Companhia ocorreu em momento estratégico, quando os patamares de preço do barril de petróleo estavam em níveis substancialmente inferiores aos observados no cenário atual”, afirmou a 3R Petroleum, em comunicado.

A empresa disse que está reforçando o seu foco no crescimento orgânico e na execução dos planos de desenvolvimento e incremento da produção dos nove polos que compõem o seu portfólio.

