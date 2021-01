3M surpreende com lucro líquido e receita no quarto trimestre de 2020

A 3M obteve lucro líquido de US$ 1,39 bilhão no quarto trimestre de 2020, ou US$ 2,36 por ação, segundo informou a empresa em balanço publicado na manhã desta terça-feira, 26. A leitura surpreendeu analistas consultados pelo FactSet, que previam lucro líquido de US$ 2,15 por ação.

A receita também surpreendeu ao atingir US$ 8,53 bilhões no período, ante expectativa de US$ 8,400 bilhões.

Só em termos de vendas, a empresa cresceu 5,26% no quarto trimestre de 2020 em relação ao mesmo período do ano anterior.

Para 2021, a companhia prevê crescimento entre 5% e 8%.

Veja também