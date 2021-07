3M supera expectativas em lucro e vendas no 2º trimestre

A 3M informou, nesta terça-feira, dia 27, que registrou lucro líquido de US$ 1,52 bilhão no segundo trimestre de 2021, um avanço de 17% em relação ao resultado de US$ 1,3 bilhão apurado em igual período de 2020. O ganho por ação com ajustes de US$ 2,59 superou a previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 2,28, o que embalou o papel da empresa no mercado futuro em Wall Street.

A companhia revelou ainda que teve expansão anual nas vendas nos três meses encerrados em junho, de 24,7%, a US$ 8,900 bilhões. O número também ficou acima do consenso do mercado, de US$ 8,525 bilhões. A receita foi impulsionada pelos setores de transportes e eletrônicos, cuidados de saúde, segurança e indústria e consumo.

“A 3M apresentou forte desempenho no segundo trimestre, mais uma vez apresentando crescimento orgânico em todos os grupos de negócios e áreas geográficas, juntamente com aumento de lucros e fluxo de caixa robusto”, afirmou o presidente da multinacional, Mike Roman.

Veja também