3M pagará US$ 1 bilhão para resolver acordo sobre protetores de ouvido defeituosos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/01/2024 - 21:03 Para compartilhar:

A 3M disse nesta segunda-feira, 29, que o acordo judicial feito por conta da venda de protetores de ouvido potencialmente defeituosos está a caminho de exceder o limite de participação de 98% acordado até a data final de registro, 25 de março.

No ano passado, a 3M concordou em pagar US$ 6 bilhões, incluindo a opção de pagar até US$ 1 bilhão em ações ou dinheiro, para resolver o litígio.

A fabricante disse hoje que optou por pagar US$ 1 bilhão em dinheiro.

A empresa disse que seu acordo obteve o apoio de mais de 250 mil requerentes elegíveis, que concordaram em liberar suas reivindicações como parte de sua participação no acordo. Fonte: Dow Jones Newswires

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias