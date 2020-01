3M frustra em lucro líquido e ação cai no pré-mercado em NY

A 3M informou hoje que registrou lucro líquido de US$ 969 milhões no quarto trimestre de 2019, o equivalente a US$ 1,66 por ação, abaixo da projeção de US$ 2,11 de analistas consultados pela FactSet. No mesmo período de 2018, a empresa americana teve ganho maior, de US$ 1,34 bilhão, ou US$ 2,27 por ação.

Já as vendas da 3M subiram 2,1% na mesma base comparativa, atingindo US$ 8,1 bilhões no trimestre passado, em linha com a previsão.

Às 8h40 (de Brasília), a ação da 3M caía 2,23% nos negócios do pré-mercado em Nova York.