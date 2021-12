3G Capital compra multinacional de persianas Hunter Douglas por US$ 7,1 bi

O grupo 3G Capital, dos brasileiros Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, fechou um acordo de US$ 7,1 bilhões para aquisição do controle acionário da Hunter Douglas, multinacional holandesa de persianas, cortinas e fabricante de produtos arquitetônicos.

A transação avaliou em 175 euros (US$ 198) as ações ordinárias da Hunter Douglas, o que implica no total de aproximadamente US$ 7,1 bilhões. O valor representa um prêmio de 73% em relação ao preço de fechamento da Hunter Douglas na sessão de 30 de dezembro, informou a multinacional.

O negócio representa mais uma investida dos brasileiros em gigantes tradicionais da chamada economia real, com foco em bens de consumo que fazem parte do dia a dia da maioria das pessoas. Com a ajuda do megainvestidor Warren Buffet, o 3G foi responsável pelo negócio que resultou na Kraft Heinz, gigante de alimentação formada pela combinação das duas empresas americanas, e tem ainda no seu portfólio as marcas Burger King, além da multinacional de bebidas AB Inbev.

A Hunter Douglas teve origem a partir da parceria de dois empreendedores, Henry Sonneberg e Joe Hunter, em meados da década de 1940. Com sede em Roterdã, na Holanda, o grupo é hoje líder mundial em persianas e atua em mais de 100 países, por meio de 136 companhias. Em 2021, as receitas somaram US$ 3,4 bilhões no acumulado em nove meses.

João Castro Neves, ex-CEO da AB Inbev e sócio sênior da 3G Capital, deverá atuar como presidente da companhia após a conclusão da transação, prevista para acontecer no primeiro trimestre de 2022.

O atual co-presidente da empresa, David Sonnenberg, fará a transição para Presidente Executivo do Conselho de Administração e “continuará altamente envolvido no dia-a-dia e estratégia dos negócios”, segundo comunicado.

Ralph Sonnenberg, filho do fundador da companhia e detentor de 93,6% das ações, concordou com a ofert. Após a transação, a família Sonnenberg ficará com 25% do capital da empresa.

“A 3G Capital tem profundo respeito pela Hunter Douglas, seu portfólio diversificado de marcas e a liderança constante da família Sonnenberg ao longo de três gerações. Estamos honrados em fazer parceria com a família Sonnenberg e trabalhar com a equipe de gerenciamento da Hunter Douglas na próxima fase de expansão global da empresa”, disseram Daniel Schwartz e Alex Behring, sócios da 3G Capital, em nota. Já Ralph Sonnenberg celebrou a 3G Capital como “uma investidora, operadora e forte parceira de renome para o negócio”.

O Credit Suisse atuou como consultor financeiro exclusivo para a Família Sonnenberg na transação, enquanto a 3G Capital teve ao seu lado Lazard, J.P. Morgan e Morgan Stanley.

