3ª temporada de ‘And Just Like That’ ganha data de estreia e trailer

Série que dá sequência aos eventos de Sex and the City, And Just Like That oficializou a data de lançamento de sua terceira temporada. Em um novo trailer lançado nesta terça-feira, 15, foi anunciado que a produção volta a ter episódios inéditos transmitidos pela Max em 29 de maio.

Na prévia, Carrie (Sarah Jessica Parker) reflete sobre sua relação complicada com Aidan (John Corbett) e pensa em como fazer o namoro funcionar. Entre flertes e novos projetos, a protagonista e suas amigas inseparáveis aceitam o novo momento de suas vidas.

O elenco de And Just Like That conta ainda com Cynthia Nixon, Kristin Davis, Nicole Ari Parker e Sarita Choudhury.