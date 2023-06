37 Signals completa saída da nuvem

Em post publicado em seu blog, o dinamarquês David Heinemeier Hansson, cofundador da empresa de SaaS 37 Signals e nome de destaque no mundo da tecnologia por ter criado o framework Ruby-on-rails, anunciou que sua empresa completou o processo de saída da nuvem, transferindo todas as suas aplicações para servidores completamente geridos pela própria companhia. A 37 Signals é conhecida pela ferramenta SaaS de gestão de projetos Basecamp e também pelo serviço de e-mail Hey.

Há seis meses a companhia iniciou um projeto para tirar todas as suas aplicações da nuvem. Segundo Hansson, os principais motivos foram as crescentes despesas com o provedor de cloud (a AWS, no caso) e restrições técnicas incluídas no contrato de serviço. “Na conta de guardanapo, vamos deixar de gastar US$ 1,5 milhão por ano com a AWS ao ser donos de nossa própria estrutura”, escreveu o executivo.

Em seu post, Hansson esclarece que usar provedores de cloud pode ser vantajoso, dependendo da situação de cada empresa. “Creio que a nuvem tem sua utilidade no caso de empresas que ainda estão em fase inicial, com despesas pequenas ou com o risco de não estarem no mercado em dois anos (…) Também creio que empresas que têm picos de demanda podem se beneficiar do modelo de aluguel de infraestrutura. Se você só tem picos três vezes ao ano, não faz sentido deixar sua estrutura ociosa pelo resto do tempo”, detalha.

No entanto, no caso de empresas já estabelecidas, ele sugere que os executivos “reconsiderem seriamente a ‘febre da nuvem’. Os benefícios têm sido superestimados e a nuvem pode ser tão complexa quanto gerenciar tudo em casa, e muitas vezes mais cara”.

