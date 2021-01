36ª rodada pode garantir CRB de vez na Série B e lateral diz: ‘É decisão’ Luiz Paulo tratou de não diminuir o grau de importância que terá uma vitória diante do Figueirense na próxima terça-feira (19)

O CRB pode se livrar de qualquer chance de rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro na próxima terça-feira (19). Basta vencer o Figueirense, pela 36ª rodada da competição no estádio Rei Pelé, para não depender mais de ninguém.

Pensando na possibilidade de contar apenas com seus esforços para atingir o importante objetivo, o lateral-esquerdo Luiz Paulo comentou sobre esse momento da equipe:

– É uma decisão e não tem outra palavra. É decisão. Vai ser de grande importância para as pretensões do CRB dentro do campeonato e pode nos colocar em uma situação de terminar entre os 10 primeiros colocados. Além disso, pode selar de vez a nossa permanência na Série B. Estamos muito focados e trabalhando muito.

Enquanto o CRB está em 12º lugar com 46 pontos, o drama do rebaixamento bate na porta do Figueirense. O adversário do regatiano soma 39 pontos, sendo o mesmo número do Vitória (vence os baianos nos critérios de desempate), que é o primeiro time dentro do Z-4.

– O Figueirense é uma equipe muito qualificada e vem de um resultado bastante importante na última rodada, onde venceu o Brasil de Pelotas por 3 a 0. Eles vêm crescendo nas partidas passadas e vem jogar a vida, em Maceió, como brigam contra o rebaixamento. Temos que ter muito foco, determinação, mas respeitando a equipe deles para a gente conseguir a vitória – concluiu.

