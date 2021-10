35º Golden Lake Multiplan Seniors Internacional – Porto Alegre começa na próxima 2ª Feira Inscrições terminam às 6h desta terça-feira, dia 26

Tradicional torneio internacional Seniors de Tênis, o 35º Golden Lake Multiplan Seniors Internacional de Tênis – Porto Alegre, terá início a partir da próxima segunda-feira, dia 1º de novembro, e irá até o sábado, dia 6, com atletas de 30 até 90 anos em inscrições que se encerram nesta terça-feira às 6h de Brasília pelo site https://seniorsbrasil.com.br/etapa2021/portoalegre/pagamento/.

Até o momento mais de 150 tenistas de nove países estão inscritos . Além do Brasil estarão atletas da França, Itália, Portugal, Canadá, Chile, Argentina, Jordânia e da Bolívia.

A competição ganhou o patrocínio do Golden Lake, da Multiplan, o novo bairro privativo de Porto Alegre que será um ícone no segmento de luxo do mercado brasileiro que já vem mudando a paisagem da zona sul da capital gaúcha.

O empreendimento lança um novo estilo de vida na cidade e agrega valor à região com atração de novos serviços e investimentos para o local.

Localizado a dez minutos do centro e 15 minutos do Moinhos de Vento, o Golden Lake é inspirado no condomínio Golden Green, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o empreendimento mais luxuoso da capital carioca com assinatura da Multiplan. Ele vai proporcionar aos gaúchos um novo lifestyle aliando segurança, bem-estar, comodidade e com todas as 18 torres com vista perene para o cartão postal de Porto Alegre: o Guaíba e seu espetacular pôr-do-sol. O novo bairro é integrado ao Barra Shopping Sul e terá sete condomínios com 163 mil m2. Cada um deles terá estrutura própria e completa de lazer e área inédita de esportes, relaxamento e entretenimento proporcionando um estilo de vida de bairro e adaptado ao cotidiano contemporâneo.

O tênis não poderia ficar de fora do novo empreendimento: “O Golden Lake valoriza iniciativas voltadas às práticas de esporte, já que traduzem o lifestyle projetado para o empreendimento. O nosso bairro privativo vai contar com um complexo esportivo completo, incluindo 5 quadras de tênis, além de áreas totalmente dedicadas ao bem-estar e ao lazer. É uma satisfação para a companhia participar da 35ª edição da Copa Yone Borba Dias, competição que vai reunir atletas de vários países e que pontua para Federação Internacional de Tênis”, destaca Pedro Côrtes, Diretor de Incorporação da Multiplan.

