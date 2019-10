35% da área de soja no Brasil está semeada na safra 2019/20, diz AgRural

São Paulo, 28 – O plantio de soja no Brasil alcançou 35% da área projetada na safra 2019/20 até a última quinta-feira (24), estima a consultoria AgRural. O resultado representa avanço de 14 pontos porcentuais na semana. Há um ano, a semeadura estava em 46% da área, mas está a frente da média dos cinco anos anteriores, de 31%.

Novamente, de acordo com a consultoria, Mato Grosso foi o destaque da semana com aceleração do plantio. Na semana, a semeadura do Estado passou de 47% para 72% da área a ser plantada.

“Isso significa que, em apenas sete dias, os mato-grossenses plantaram cerca de 2,4 milhões de hectares”, informa a AgRural.

Já no Paraná, o plantio alcançou 46% de área semeada até quinta-feira, avanço de 13 pontos porcentuais na semana. Apesar do avanço, o Estado ainda apresenta atraso em relação ao ciclo passado e à media de cinco anos.

“Esses 46% representam o índice de plantio mais baixo para esta época do ano no estado desde 2014”, conforme destaca a consultoria.

Na região Oeste, onde a preocupação com o atraso deve-se à janela de plantio da safrinha de milho, a semeadura da oleaginosa passou de 60% para 83% da área.

De acordo com a AgRural, as chuvas observadas na última semana amenizaram a falta de umidade no Paraná.

“O problema é que precisa chover mais e as previsões para a virada do mês mudaram. Os produtores paranaenses aguardam novas chuvas para avaliar melhor o tamanho da área que precisará ser replantada após semanas de tempo seco e quente.”, afirma a consultoria.

No Mato Grosso do Sul, a semeadura de soja atingiu 29% da área, impulsionada por melhora nas precipitações. Goiás já plantou 31% da área de soja, enquanto no Rio Grande do Sul, a semeadura chegou a 5% com produtores cautelosos devido à possibilidade de excesso de umidade. No Matopiba, o plantio ainda é “tímido” e restrito a lavouras de pivô e a áreas onde já choveu.