34º Prêmio Ernesto Illy recebe 622 inscrições

SÃO PAULO, 4 OUT (ANSA) – A 34ª edição do “Prêmio Ernesto Illy de Qualidade Sustentável do Café para Espresso” recebeu 622 amostras de candidatos aos troféus de melhor grão de cada região produtora no Brasil e também do país como um todo.

“Essa quantidade de amostras é bastante significativa. Neste ano as peneiras estavam menores, com grãos miúdos, mas com boa qualidade. Também selecionamos excelentes cafés naturais”, disse Aldir Teixeira, CEO da Experimental Agrícola do Brasil – braço da illy – e presidente da comissão julgadora do prêmio desde a primeira edição, em 1991.

“Os cafeicultores estão se aprimorando cada vez mais na produção de cafés de qualidade, com práticas agrícolas sustentáveis e provenientes de agricultura regenerativa”, acrescentou.

As 622 amostras foram analisadas e classificadas por meio dos seguintes quesitos: cor, aspecto, seca, tipo, peneiras, teor de umidade, torração e a qualidade da bebida, inclusive com degustação para espresso. Elas também foram avaliadas quimicamente, e todas ficaram dentro do limite de resíduos para agroquímicos permitido mundialmente e aceito pela illycaffè.

A seleção dos melhores grãos é dividida nas categorias nacional e regional. Os três melhores colocados do primeiro grupo ganharão uma viagem ao exterior para participar do 10º Prêmio Internacional de Café Ernesto Illy, em 2025, além de receber prêmios em dinheiro e diplomas.

Já a categoria regional premia o melhor cafeicultor em cada um dos 10 estados e regiões abrangidos pela iniciativa: Minas Gerais (subdividido em Cerrado Mineiro, Chapada de Minas, Matas de Minas e Sul de Minas); São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Centro-Oeste, Sul e Norte/Nordeste.

A divulgação dos 40 finalistas está prevista para novembro de 2024, e a cerimônia de premiação deve ocorrer em maio de 2025.

