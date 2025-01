300 soldados norte-coreanos morreram na Ucrânia, diz Seul

PEQUIM, 13 JAN (ANSA) – Ao menos 300 soldados da Coreia do Norte morreram e cerca de 2,7 mil ficaram feridos durante a guerra na Ucrânia.

A estimativa é do Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul (NIS), que ainda afirma que Pyongyang estaria incentivando seus soldados a cometer suicídio antes de ser capturados pelos ucranianos.

O NIS atribuiu “as perdas massivas” das forças norte-coreanas à “falta de compreensão da guerra moderna”, o que inclui o ato “inútil” de atirar contra drones de longo alcance, de acordo com a análise feita pela inteligência a partir de um vídeo dos combates Conforme relato do deputado sul-coreano Lee Seong-kweun, integrante do NIS, Pyongyang pediu aos membros do seu exército que se matem antes de ser capturados pela Ucrânia.

“Memorandos encontrados sobre soldados mortos indicam que as autoridades norte-coreanas os pressionaram a cometer suicídio ou a se explodir antes de ser capturados”, disse o deputado, segundo o qual um dos militares teria gritado “general Kim Jong-un” antes de se explodir com uma granada.

Seul estima que Pyongyang tenha enviado mais de 10 mil soldados para ajudar a Rússia, em troca de assistência técnica aos programas de armas e satélites norte-coreanos, que estão sujeitos a sanções internacionais. (ANSA).