30 pessoas ficam feridas em turbulência em Nova York

NOVA YORK, 10 MAR (ANSA) – Uma violenta turbulência em um voo da Turkish Airlines entre Istambul, na Turquia, e Nova York, nos Estados Unidos, deixou 30 pessoas feridas na noite deste sábado (9).

O incidente ocorreu 45 minutos antes do pouso previsto no aeroporto John F. Kennedy e provocou lesões, cortes e até uma fratura de perna. Os feridos foram levados para hospitais no bairro do Queens.

A aeronave, um Boeing 777, levava 344 indivíduos. “Eu vi pessoas começando a voar dentro do avião e sangue por todos os lados.

Uma mulher sentada a meu lado caiu de seu assento e ficou com as costas completamente ensanguentadas”, disse um passageiro à emissora ABC News.

Por meio de uma nota, a Turkish Airlines disse ter ficado “profundamente entristecida” pelo incidente. (ANSA)