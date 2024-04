30 anos sem Senna: namoro com famosas, brigas e sexualidade exposta

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 30/04/2024 - 17:24 Para compartilhar:

Na quarta-feira, 1º de maio, completa-se 30 anos da morte de Ayrton Senna, piloto brasileiro de Fórmula 1 que nos deixou após bater o carro em uma barreira de concreto no Grande Prêmio de San Marino, na Itália, em 1994.

Além de ganhar muitos títulos, sendo o único, até então, a ser tricampeão mundial da competição, Senna também teve seu nome envolvido em algumas polêmicas. A nossa reportagem relembra abaixo!

Namoro com famosas

Adriane Galisteu

Adriane Galisteu foi namorada de Ayrton Senna por um ano e meio, entre 1993 até a morte do piloto. Recentemente, a apresentadora participou do documentário que marca os 30 anos da morte do ídolo do Brasil e abriu o jogo sobre a última conversa que os dois tiveram.

Ao jornalista Roberto Cabrini, que produziu o documentário, ela afirmou que teria pedido para Senna não correr no dia em que morreu em acidente no GP de San Marino, na Itália. Na época os dois eram namorados.

“Falei pra ele não correr. No domingo de manhã, foi a primeira vez que eu bati nessa tecla e ele brigou comigo ao telefone. Ficou bravo. Como é que eu tive a ousadia de falar pra ele não correr?”, disse Galisteu, bastante emocionada.

Xuxa

Ayrton Senna e Xuxa namoraram entre 1988 e 1990, mas mantiveram contato e sentimentos mesmo depois do término do relacionamento.

A eterna Rainha dos Baixinhos se emocionou ao falar do relacionamento com o piloto. Ela relembrou a última ligação que fez para o ex-namorado, um dia antes de sua morte, durante uma entrevista para a série documental Sullivan e Massadas: retratos e canções, disponível no GloboPlay.

No documentário, Xuxa conversou com Michael Sullivan, que a lembrou de alguns detalhes da noite anterior a corrida. “Na última noite você ligou para o Senna. Ele estava dormindo e acordou para atendê-la. A loira disse: ‘Por que você vai para essa corrida? Não tem necessidade’”, disse.

Chorando, Xuxa complementou a fala do amigo. “Eu disse no sábado que segunda iria atrás dele. No domingo ele morreu. Isso ainda fica na minha cabeça. A gente ficou gravando até as três da manhã naquele dia e eu fui acordada na hora da corrida com várias pessoas me ligando dizendo que Senna havia sofrido o acidente.”

A estrela ainda explicou que na semana da corrida, ela passava por uma rotina intensa de gravações. “Nós estávamos gravando a semana toda […] A Marlene Mattos disse também: ‘A Xuxa quer ir atrás dele para eles se casarem’, disse, explicando o motivo pelo qual teria ido atrás do piloto.

Sexualidade exposta

Em entrevista ao canal de YouTube de Júnior Coimbra, o ex-piloto Nelson Piquet afirmou que Senna, seu grande rival, “era gay e se casou com mulheres apenas para enganar a mídia”.

Piquet ainda disse que recebeu uma ligação do seu advogado, que afirmou que descobriu uma coisa. “O Senna foi casado e o casamento foi anulado. Eu perguntei o que significava isso e ele me explicou que só tem duas maneiras de anular um casamento. Não consumação ou traição pelo mesmo sexo”, disse na época.

Agressividade na pista

Os acidentes mais marcantes da história da Fórmula 1 são o de Ayrton Senna e Prost. Em 1989, o francês fechou o piloto brasileiro para alcançar o título da competição. Como revanche, Ayrton não hesitou em colidir com o rival para garantir o bicampeonato. A agressividade do brasileiro nas pistas incomodava vários adversários – algo que vinha de longa data.

Na decisão da F3 Inglesa, Senna subiu com carro sobre o veículo de seu rival, Martin Brundle, que quase foi atingido na cabeça.

Negou autógrafo

O ex-piloto brasileiro de Fórmula 1 Felipe Massa revelou que, quando criança, pediu um autógrafo para Senna e foi ignorado pelo ídolo. “Fez um pouco mal aquilo para mim”, disse ele, em entrevista ao ‘Flow Podcast’.